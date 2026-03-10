Universidad de Chile lo pasa mal en el inicio de este 2026. De hecho, tras el empate 1-1 frente a Universidad de Concepción, los azules están en la parte baja de la tabla, al ladito de la zona de descenso.

Las críticas llueven sobre el trabajo de Francisco Meneghini como entrenador de la U y muchos piden su cabeza. Sin embargo, hay un detalle que podría ilusionar a los azules de acá en adelante: el buen partido de Eduardo Vargas.

El atacante regresó esta temporada al Chuncho, y hasta ahora es titular indiscutido en el ataque. Marcó frente a Huachipato (derrota por 2-1) y asistió en el 2-2 frente a Deportes Limache.

Contra el Campanil marcó su segundo gol de la temporada con una palomita, pero el gol no fue lo único. Edu Vargas jugó quizás su mejor partido hasta ahora en el regreso a la U.

Vargas empieza a repartir juego en el ataque de la U

Tal como detalló TNT Sports, “el ex Atlético Mineiro fue importante aguantando el balón, casi siempre rodeado de los dos centrales rivales, incluso entregó una notable asistencia a Javier Altamirano que pudo anotar la diferencia”.

Eduardo Vargas estuvo casi perfecto en pases contra la U de Conce.

Y hay más: en las estadísticas de la señal dueña de las transmisiones, Vargas registró cuatro remates al arco (tres dentro del marco) y tres ocasiones creadas. Pero la rompió en los pases.

Según TNT, Vargas alcanzó 19 pases completados, de los cuales 18 fueron acertados con una efectividad de 94,7%.

Con la confianza de esta actuación individual, Edu Vargas y la U miran al próximo sábado 14 de marzo, cuando los azules visiten a Coquimbo Unido por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Resumen:

-Eduardo Vargas registró una efectividad del 94,7% en pases durante el empate ante Universidad de Concepción.

-El delantero anotó su segundo gol de la temporada 2026 mediante un remate de palomita.

-Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido el próximo sábado 14 de marzo por la liga.