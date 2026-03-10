Universidad de Chile pasa por complejo momento en el Campeonato Nacional, donde no ha podido brillar bajo la conducción de Francisco Meneghini, consiguiendo solo 1 victoria en 6 encuentros y posicionándose en el puesto 12 de la tabla.

A esto se suma la eliminación de Copa Sudamericana contra Palestino quedando sin competencias internacionales para disputar este 2026.

Esto ha hecho que las críticas lleguen con fuerza al banquillo del equipo y también a los grandes refuerzos que fueron anunciados esta temporada, donde no han cumplido con los objetivos esperados.

La crítica de Gonzalo Fouillioux a la U de Chile

Este lunes, los azules disputaron la sexta fecha contra Universidad de Concepción, donde consiguieron un discreto empate por la cuenta mínima.

Ante esto, el periodista utilizó sus redes sociales para hablar del presente de los azules. “La U de Maneghini es un equipo absolutamente inofensivo, ataca por una cuestión natural, pero con ninguna determinación”.

“No te exige al límite ni te inquieta. Basta ponerle un bloque bajo masivo para llenarla de problemas. Además, casi no tiene futbolistas con gol”, escribió el comunicador a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

Los refuerzos de U de Chile

Este año a los azules se sumaron Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero, donde no han podido marcar una diferencia en cancha, siendo Vargas el único de los delanteros que ha convertido esta temporada.

Por otra parte, Rivero y Lucero están lesionados y aún no hay claridad de cuando volverán a las canchas. Por lo que ha sido un inicio complicado para los refuerzos azules.

