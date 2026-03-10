Francisco Meneghini vive días convulsionados en Universidad de Chile. A pesar de haberle ganado a Colo Colo el Superlcásico en el Monumental, ese crédito se derrumbó tras perder ante Palestino en Copa Sudamericana e igual con la U de Conce.

Por lo mismo es que cuando salió de la cancha del Estadio Nacional hacia camarines, recibió una gran cantidad de insultos de los fanáticos que estaba en el sector Pacífico.

Un video grabado desde esa ubicación capta la cantidad de groserías hacia Paqui, que jamás perdió la tranquilidad y se retiró caminando hacia el vestuario.

Lo más suave que le señalaban era “ándate”, entendiendo que tras seis fechas el equipo no logra jugar de buena manera y los resultados son muy deficientes.

Tweet placeholder

La respuesta de Meneghini

A pesar de la gran cantidad de ofensas recibidas, e incluso soportar que el estadio cante “Paqui ya se va” tras la igualdad contra el Campanil, el DT de la U se mantuvo sereno.

Publicidad

Publicidad

“Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo”, manifestó tras el partido.

ver también Reconocido periodista lanza brutal análisis sobre la U de Meneghini: “Absolutamente inofensivo”

De hecho le pone fecha para sacudirse del mal juego que están realizando. “Debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo”, manifestó sobre el partido ante el campeón.

Ese duelo se jugará el sábado, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad pirata. Será el último antes del receso, pues luego comienza la Copa de la Liga.

Publicidad