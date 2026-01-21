“El fútbol es una m…”: Luis Enrique deja la grande tras sufrir sorpresiva derrota con el PSG en Champions League

El fútbol siempre da sorpresas y esto lo sabe bien la Champions League. Además de la derrota del Manchester City ante Bodo/Glimt, también se sumó la caída del PSG ante Sporting Lisboa. El tema es que en el elenco francés no se lo tomaron de la mejor forma y Luis Enrique desató toda su furia en la conferencia de prensa.

Para el actual monarca del torneo fue un resultado injusto por todo lo que se mostró en cancha. El Paris Saint Germain logró un 69% de posesión, 22 tiros al arco, 10 córners y concretó 651 pases (El triple que su rival). Pero aún así no logró quedarse con los tres puntos en su visita al Estadio José Alvalade.

El doblete del colombiano Luis Suárez (74’ y 90’) fueron suficientes para destruir las métricas de Luis Enrique. Si ni el descuento de Khvicha Kvaratskhelia alcanzó para evitar el tropezón en Portugal.

“Perdimos porque el fútbol es un deporte de mierda”, así de fuerte y claro declaró Luis Enrique. “Entiendo a mis jugadores. Hemos sido muy superiores al adversario, un adversario muy bueno. Solo ha habido un equipo en el campo”, agregó molesto por el gol en el último suspiro que dejó al PSG sin pan ni pedazo.

El enojo de Luis Enrique

Ya con los minutos, el tono del DT español fue bajando. Sin embargo, hizo una profunda autocrítica sobre lo ocurrido en la jornada de este martes y cómo podría afectar el inédito Bicampeonato que busca el PSG.

“Dominamos de principio a fin, excepto quizás en los últimos cinco minutos, porque la frustración lleva a errores, porque yo mismo estaba frustrado en el banquillo. Fue el mejor partido fuera de casa esta temporada”, cerró el DT que con una plantilla de 1,19 mil millones de euros no pudo superar a su modesto rival.

Es que Sporting Lisboa está lejos de pelear con los grandes del viejo continente. Pero con sus armas, y una plantilla que bordea los 490 millones de euros, logró bajar al actual monarca y demostrar que en el fútbol nada está escrito.

Con este triunfo Sporting suma 13 unidades y se ubica séptimo en la tabla de la Champions League. Misma ubicación que el PSG. Los franceses buscarán su revancha este 28 de enero cuando reciban al Newcastle. Mientras que los portugueses visitan al Athletic Club con el objetivo de seguir en racha.

