La séptima jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League, la primera del 2026, se dio una de las mayores sorpresas de los últimos años, que tuvo como protagonista al poderoso Manchester City que dirige Josep Guardiola.

En la parte alta de la clasificación general, a cinco puntos del líder Arsenal, el cuadro inglés viajó hasta Noruega, donde se iba a enfrentar al humilde Bodo/Glimt en el pequeño Estadio Aspmyra, con capacidad para apenas 8 mil espectadores.

En los papeles, parecía un trámite fácil de realizar para el Manchester City. Sin embargo, la realidad estuvo lejos de aquello, y sufrió una de sus peores derrotas en la historia de Champions League, al caer ante los escandinavos por 3-1, que pudo ser peor.

Manchester City humillado en Champions League

De forma inesperada, los ciudadanos se vieron con el marcador en contra promediando el primer tiempo. Dos anotaciones de Kasper Hogh (22′, 24′) pusieron un insólito 2-0, que pudo ser más amplio, de no ser porque le anularon un gol a Bodo/Glimt.

Cuando todos esperaban que Manchester City despertara, los noruegos no le dieron tiempo para aquello. Jens Petter Hauge (58′) puso un 3-0 que encendió las alarmas en todo el mundo. Si bien, descontaron mediante Rayan Cherki (60′), la expulsión de Rodri en los 62′, echó por tierra cualquier intento de remontar.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Pese a la sorpresiva derrota en Noruega, el equipo de Guardiola se mantiene momentáneamente en la cuarta posición de la fase de liga en Champions con 13 puntos, a merced de que lo superen otros equipos en la presente jornada.

Por su parte, Bodo/Glimt sumó su primera victoria en esta edición del torneo continental, y saltó al 26° puesto con seis unidades, a una de meterse en puestos de Playoffs, cuya última plaza actualmente ocupa el Napoli italiano.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Manchester City tendrá acción en Premier League, el próximo sábado 24 de enero como local ante el colista Wolverhampton. Por su parte, los noruegos volverán a la acción por la última fecha de Champions, el miércoles 28 de visita ante Atlético de Madrid.