Colo Colo decidió ponerle fin a todo el enredo sobre Lucas Cepeda y decidió aceptar la oferta de Elche de España. Con esto, el jugador se marcha al fútbol europeo.

Cepeda llegó en el 2024 a los Albos y si bien en un comienzo le costó tener continuidad, poco a poco se fue metiendo en el equipo y demostrando todas sus condiciones. Incluso, se terminó ganando un puesto en la selección chilena como un nombre importante.

El adiós de Lucas Cepeda

Luego de ser campeón en Colo Colo en su primera temporada, rápidamente Lucas Cepeda conquistó la atención de diversos clubes del extranjero. Sin embargo, no se daba su salto. De hecho, rechazó un ofrecimiento de River Plate por privilegiar su partida a Europa.

En este 2026, mucho se habló sobre el futuro de Cepeda. Desde trascendidos de que el jugador se quería ir, hasta desmentidos del propio formado en Santiago Wanderers. Finalmente, todo se transformó en un tira y afloja entre el jugador y el club. Entre lo cierto y lo falso también.

Entre medio de todos los enredos, apareció Elche de España a preguntar condiciones por Cepeda en Macul y al parecer, todo llegó a buen puerto. De acuerdo a lo que indica La Tercera, Colo Colo aceptó la oferta de los ibéricos y el jugador partirá al viejo continente.

Según el citado medio, los españoles pagarán alrededor de tres millones de dólares por Lucas Cepeda. Una cifra que viene a ayudar a las alicaídas arcas en Pedrero. Además, los Albos conservarán parte del porcentaje del pase, con lo cual podrían recibir más dinero a futuro en caso de otra venta.

Cepeda ganó la Liga de Primera y la Supercopa en Colo Colo. Imagen: Photosport

Elche es una de las revelaciones de esta temporada en España. Están en el 8° lugar con 24 puntos, con opciones reales de jugar una competición europea en la siguiente temporada. Esta será la nueva casa de Lucas Cepeda, quien se despide de Colo Colo tras 75 partidos, 15 goles, 8 asistencias y 2 títulos.