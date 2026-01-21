Mientras en cancha muestran un pálido desempeño en los amistosos, fuera de ella Colo Colo también suma problemas. Esta vez, tras el inminente adiós que pareciera tener Lucas Cepeda en el equipo.

El delantero hace rato que avisó que quiere partir al extranjero y mientras algunos hinchas lo critican por su actitud en el equipo, llegó oferta. Desde el Elche de España arremetieron con todo y buscan el fichaje.

Si bien este jueves habrá reunión de directorio en ByN para definir el traspaso, todo indica que se debiera concretar. Es ahí donde un referente e ídolo albo alzó la voz y golpeó la mesa.

Le mandan directo recado a Lucas Cepeda

Gabriel Mendoza, campeón de Copa Libertadores con Colo Colo e ídolo del equipo, se puso en modo albo y no se guardó nada por el caso de Lucas Cepeda. De paso le cayó a ByN por el tema refuerzos.

“A Cepeda hay que darle el paso libre para que marche, si no quiere estar es mejor negociar y que se vaya”, dijo el nacido en Graneros, en declaraciones a Radio Cooperativa.

Pero no se quedó ahí el “Coca”, ya que también repasó a la administración del club por los fichajes. Es que ni Matías Fernández, ni Javier Méndez, ni Joaquín Sosa y ahora Maxi Romero lo han dejado conforme.

“Colo Colo no se ha reforzado para nada bien, el más potente puede ser el central de Peñarol (Méndez). Estamos bastante al debe en contrataciones”, cerró Mendoza.