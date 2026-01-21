Todo indica que la etapa de Lucas Cepeda vistiendo la camiseta de Colo Colo está llegando a su fin. El extremo de 23 años estaría viviendo sus últimos días en el país y, en cosa de horas, Blanco y Negro aceptaría la oferta para concretar su traspaso al Elche de España.

De esta manera, Cepeda vivirá su primera experiencia en el extranjero y también su estreno en el ‘Viejo Continente‘, dando un salto importante en su carrera profesional.

Según ha trascendido en distintos medios, la operación entre albos e hispanos se cerraría en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. Sin embargo, el monto no es lo único que deja conforme a la concesionaria que administra a Colo Colo, ya que el club se guardó un ‘as bajo la manga’ pensando en una futura transferencia.

El detalle clave de Colo Colo con la venta de Cepeda a España

De acuerdo a lo informado por TNT Sports, Colo Colo no vendería la totalidad del pase al conjunto español. En concreto, el Cacique se quedaría con el 15% de los derechos económicos de Lucas Cepeda , porcentaje que le permitiría recibir ingresos adicionales en caso de una futura venta a otro club.

Un negocio redondo para el conjunto Popular, que pagó cerca de 500 mil dólares por su fichaje a inicios de 2024 y que, posteriormente, en diciembre de ese mismo año, desembolsó otros 1,5 millones de dólares para quedarse con el 100% de su pase.

De esta forma, Colo Colo recibirá el doble de lo invertido originalmente con esta venta y podría ganar aún más dinero a futuro , considerando ese 15% retenido, además de los derechos de formación.

Cepeda dejaría Colo Colo previo pago de 4 millones y un 15% de una futura venta. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

Durante sus dos temporadas en el Cacique, Lucas Cepeda disputó 72 partidos oficiales, en los que anotó 15 goles y entregó 8 asistencias, sumando 5.173 minutos en cancha.

Además, con la camiseta alba el extremo conquistó dos títulos: la Liga de Primera y la Supercopa 2024.

