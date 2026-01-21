Colo Colo no ha terminado su acción en el mercado de fichajes y el nombre de Jordhy Thompson apareció una vez más en el horizonte albo. Esta vez fue por el inminente traspaso de Lucas Cepeda al Elche de España. Una negociación que podría tener el visto bueno de Blanco y Negro esta misma semana.

En ese contexto, el goleador del Cacique que ganó la Copa Libertadores en 1991 atendió un llamado de RedGol y analizó las posibilidades de Thompson, quien hoy en día milita en el Orenburg de Rusia. “Hay que entender los motivos y todo lo que pasó con este chico”, apuntó Ricardo Dabrowski.

“Creo, seguramente el entrenador lo sabrá y decidirá si lo deja o no. Hoy pasan distintas situaciones con los jugadores, van a un club, van a otro, todo se da muy rápido. Analizar situaciones que son de distintas épocas, antes cuando había un jugador o en cualquier actividad y cometía una falta grave, todo era más drástico”, repasó el Polaco.

Jordhy Thompson en acción frente a O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

Dabrowski, autor de cinco conquistas en aquel indeleble equipo de Mirko Jozic, profundizó sobre esto. “Hoy es todo más laxo. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y no pasa nada en general en la sociedad. Eso es moneda corriente hoy”, apuntó el trasandino, quien también fue DT del Cacique.

“Lo futbolístico tiene que ir de la mano de lo otro. Habrá que verlo, el chico a lo mejor maduró. Para dar una opinión desconozco cuál es su realidad. Estuvo jugando, después se despareció. Volvió al club. La verdad no sé muy bien cuál es su situación”, manifestó Dabrowski en la charla con Paulo Flores.

En Colo Colo, Jordhy Thompson mostró parte de su calidad con el balón, pero también cometió varios errores e indisciplinas. Incluso el cuasidelito de homicidio contra Camila Sepúlveda en una serie de episodios de violencia doméstica.

Por todos esos antecedentes, el nombre del antofagastino no es bien recibido. “Esto es como todo: infinidad de jugadores se fueron de Colo Colo y después quieren volver”, manifestó Dabrowski. Sin ir más lejos, en esta misma ventana de traspasos, Damián Pizarro también mostró sus ganas de revancha en Pedrero.

Jordhy Thompson se abraza con Damián Pizarro, quien estuvo a punto de volver. (Felipe Zanca/Photosport).

“Están cinco minutos, se besan la camiseta, a los 10 minutos tienen una mejor oferta y se van. Hoy vale todo”, sentenció Ricardo Dabrowski, quien sabe que Colo Colo debe buscar un reemplazo potente si se va Lucas Cepeda. Por lo pronto el equipo adiestrado por Fernando Ortiz debe ultimar detalles del duelo ante Peñarol pactado para el miércoles 21 de enero a contar de las 21 horas.

Los números de Thompson en el Orenburg de Rusia

Jordhy Thompson ha jugado 43 partidos en el Orenburg de Rusia, donde anotó siete goles y regaló tres asistencias. En Colo Colo, el extremo de 21 años disputó 32 encuentros: marcó seis conquistas y repartió dos pases-gol.

