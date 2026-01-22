Cristián Zavala y Colo Colo son tema mundial tras el insólito, criticado y polémico penal ejecutado por el jugador del Cacique… y fallado en el amistoso ante Peñarol con definición a lo Panenka. El atacante albo es objeto de burlas a nivel internacional.

Es que tras fallar el picotón, mal ejecutado, acusó lesión y dolor agudo en su rodilla derecha. Muchos interpretaron la acción como un teatro para hacerse el loco con el penal fallado y evitar el ridículo, pero la situación se descontroló.

La imagen se expandió por las distintas latitudes como un virus, y lamentablemente se terminó ridiculizando. Sin embargo, efectivamente Zavala había sufrido durante el duelo una contusión en la rótula de la rodilla. Más allá de su mala decisión, claro.

En Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos reconoció que Zavala estuvo mal, pero lo defendió bajándole la carga al delantero y justificándolo por la dolencia.

MDTP: penal mal pateado de Zavala, cojera real, pero el meme no perdona

“Fue muy mal pateado el penal. La lesión y la cojera es real, está lesionado. Pero lo agrava, porque esas excusas no alcanzan a entrar al meme“, dijo tajante el amigo del balong.

De Tezanos agregó que “¿Es peor que el Panenka de Brahim Díaz? No, ese sigue siendo el peor penal de la historia… Esto de Zavala es en un amistoso. Yo creo que se bloqueó y tomó una pésima decisión. Pero desde el punto de vista técnico hay un par de penales de Peñarol que son más malos. Unos verdaderos despejes”.

“Yo creo que un par de jugadores confundieron los objetivos, la idea fue sacarla del estadio. Es gracioso. El último penal lo tiran un arco arriba, gol de campo”, complementa.

Zavala sentencia que “Zavala tiene un problema en la rótula. No era show. Le salió pésimo el penal. Insisto, son penales en un amistoso, no estaba en juego el título del campeonato nacional. Estuvo mal, pero es anecdótico y divertido. No lo va a volver a hacer, si lo hace por los puntos ya es otra cosa. Y aparte Colo Colo ganó“.

