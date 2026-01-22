Colo Colo se despidió de la Serie Río de La Plata con un triunfo sobre Peñarol en una extensa e insólita tanda de penales, donde el tiro fallado de Cristián Zavala se robó toda la atención.

En todo el mundo comentan la situación del delantero, quien fue el encargado de patear el sexto penal del Cacique. Para entonces, los albos ya habían errado tres lanzamientos y todo se encontraba igualado en 2-2.

El atacante la picó, pero la jugada le salió demasiado mal y el arquero de Peñarol, Washington Aguerre, ni se tuvo que esforzar para contenerlo. Inmediatamente después, Zavala se tiró al suelo acusando una lesión.

Una de las reacciones más destacadas fue la de Patricio Yáñez. “Trató de picarla a los Alexis Sánchez en la final de la Copa América 2015 y no sé qué quiso hacer. Fue todo muy bizarro, de eso que uno dice, ‘lo soñé’. Se pasaron los hue… malos para patear penales“, dijo en Radio Agricultura.

Qué dijeron en Colo Colo sobre el insólito penal de Cristián Zavala

En Colo Colo, Fernando Ortiz reaccionó a lo que sucedió con Cristián Zavala. “Cris tenía un problema. Entiendo el querer lanzar un penal; es su locura y ansiedad, pero yo creo que su emoción lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando, ojalá no sea nada grave“, declaró.

Habrá que esperar a las próximas horas para ver qué sucede con el delantero. Ahora, el Cacique regresa a Chile, donde este sábado 24 de enero disputará un amistoso en el Monumental. El 31 debuta en el torneo nacional contra Deportes Limache.