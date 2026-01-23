Es tendencia:
Colo Colo

Lo que dijo Pato Yáñez tras el mal negocio de Colo Colo con Cepeda: “Era insoportable sostener a un jugador que…”

El ex delantero aseguró que el Cacique hizo bien en vender a Lucas Cepeda al Elche, esto a pesar de no recibir todo el dinero esperado por él.

Por Patricio Echagüe

Yáñez aseguró que Colo Colo hizo bien al vender a Lucas Cepeda.
© Captura y Photosport.Yáñez aseguró que Colo Colo hizo bien al vender a Lucas Cepeda.

Es oficial. Lucas Cepeda deja Colo Colo tras ser vendido al Elche de España en este mercado de fichajes. El delantero de 23 años se va del club a cambio de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase, dejando un espacio complicado de llenar por Fernando Ortiz.

Sacando cuentas, el negocio de los albos en esta venta no muy redondo que digamos, ya que en total para quedarse con el 100% de su pase le pagaron hace un año 2 millones de la moneda americana a Santiago Wanderers.

Uno que analizó esto fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que el Cacique hizo bien al aceptar la oferta por el jugador. Según el ex delantero, era mejor dejar partir a alguien que ya no quería estar en el club.

“Cepeda quería puro irse”

Yáñez declaró que “acá el tema es tener toda la información. Los 2,2 millones obedecen a la posición del jugador. No quería entrenar, estaba armando líos y andaba con la cara larga. La convivencia se estaba haciendo dura para él. En definitiva, quería puro irse de Colo Colo”.

“Uno entiende que emigran todos. Se fue Alan Saldivia y Vicente Pizarro. Todos se van, unos por la ventana del baño y otros por la puerta, pero todos se van. Parece ser una tendencia que no termina”, agregó.

Lucas Cepeda se fue de Colo Colo dejando 2.2 millones de dólares. | Foto: Photosport.

Lucas Cepeda se fue de Colo Colo dejando 2.2 millones de dólares. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex atacante aseguró que “el club se vio en la obligación de aceptar una oferta que para mi gusto es baja. Independiente de que sea por el 70% del pase y de lo que haya pasado con Cepeda a nivel individual, donde no fue un activo que marcara diferencia”.

Era insoportable sostener a un jugador que ya no quiere estar en la institución. Que le vaya bien, porque llega a un equipo que intenta jugar al fútbol. En ese sentido Cepeda podría tener su espacio y que bueno que Colo Colo se queda con un porcentaje por una futura venta”, concluyó.

Los números que Lucas Cepeda deja en Colo Colo

En sus dos años en el Popular el delantero jugó un total 72 compromisos, en los que anotó 15 goles y dio ocho asistencias en 5.173 minutos de acción. Con los albos el gormado en Santiago Wanderers ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

