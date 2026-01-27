Diego Valdés es uno de los jugadores que sigue interesando en Colo Colo como refuerzo para este 2026. El Cacique le sigue la pista hace varias semanas al chileno de Vélez Sarsfield, pero este martes hay malas noticias para el Cacique.

Es que Valdés fue gran figura de Vélez en la remontada y triunfo por 2-1 contra Talleres, por la segunda fecha de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

Vélez saltó a la cancha con Diego Valdés entre los suplentes, en la banca, pero el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo mandó a la acción tras el descanso en los 46′.

El Fortín caía 0-1 al ingreso del chileno, pero con Valdés sobre el césped llegó el empate parcial en los 51′ y la victoria en los 78′. Inclusive en la segunda conquista la decisión de nacional no fue la mejor, pero la jugada igual terminó en gol.

Wow, Valdés figura de Vélez

Terminado el duelo, el portal partidista, Sábado Vélez, destacó la gran actuación del ex Audax Italiano: “Diego Valdés Contreras, wow. Con 45′, la figura de la remontada de Vélez“, publicaron junto a una varita mágica y la bandera chilena.

Como dato anexo, Claudio Baeza jugó todo el duelo en Vélez, pero lo importante para Colo Colo es que tras su actuación, ahora será mucho más difícil que el cuadro argentino quiera dejar partir a Valdés.

Los hinchas del Fortín también elogiaron al mediocampista: “no sé cómo este muchacho no está en la selección chilena actualmente con la cinta de capitán y la diez“, respondió un forofo.

Incluso algunos que no lo ven como estelar lo destacaron como un revulsivo de lujo: “no lo pidan de titular, el rol en el que está es perfecto. Es un jugador de 45 minutos, con el rival cansado y teniendo esos 2 ó 3 segundos para pensar. Hay que encontrar un 11 que nos permita jugar a algo y no perder esa carta“, sentencia otro hincha.

