Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

Malas noticias para Colo Colo: destacan a Valdés como figura y hace más difícil que Vélez lo suelte

Un camión de elogios: Diego Valdés regaló partidazo en 45 minutos y logró remar para la remontada de Vélez, complicando más el deseo de Colo Colo para ficharlo como refuerzo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Diego Valdés figura en remontada de Vélez: partidazo complica más el deseo de Colo Colo.
© Vélez SarsfieldDiego Valdés figura en remontada de Vélez: partidazo complica más el deseo de Colo Colo.

Diego Valdés es uno de los jugadores que sigue interesando en Colo Colo como refuerzo para este 2026. El Cacique le sigue la pista hace varias semanas al chileno de Vélez Sarsfield, pero este martes hay malas noticias para el Cacique.

Es que Valdés fue gran figura de Vélez en la remontada y triunfo por 2-1 contra Talleres, por la segunda fecha de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

Vélez saltó a la cancha con Diego Valdés entre los suplentes, en la banca, pero el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo mandó a la acción tras el descanso en los 46′.

El Fortín caía 0-1 al ingreso del chileno, pero con Valdés sobre el césped llegó el empate parcial en los 51′ y la victoria en los 78′. Inclusive en la segunda conquista la decisión de nacional no fue la mejor, pero la jugada igual terminó en gol.

Justo cuando lo busca Colo Colo: el insólito gol que “se pierde” Diego Valdés en Argentina

ver también

Justo cuando lo busca Colo Colo: el insólito gol que “se pierde” Diego Valdés en Argentina

Wow, Valdés figura de Vélez

Terminado el duelo, el portal partidista, Sábado Vélez, destacó la gran actuación del ex Audax Italiano: “Diego Valdés Contreras, wow. Con 45′, la figura de la remontada de Vélez“, publicaron junto a una varita mágica y la bandera chilena.

Partidazo y elogios para Diego Valdés en Vélez: se complica más deseo de Colo Colo.

Partidazo y elogios para Diego Valdés en Vélez: se complica más deseo de Colo Colo.

Publicidad

Como dato anexo, Claudio Baeza jugó todo el duelo en Vélez, pero lo importante para Colo Colo es que tras su actuación, ahora será mucho más difícil que el cuadro argentino quiera dejar partir a Valdés.

Los hinchas del Fortín también elogiaron al mediocampista: “no sé cómo este muchacho no está en la selección chilena actualmente con la cinta de capitán y la diez“, respondió un forofo.

“La oferta fue muy baja”: cuentan la verdad de Pastrán, Víctor Dávila y Diego Valdés a Colo Colo

ver también

“La oferta fue muy baja”: cuentan la verdad de Pastrán, Víctor Dávila y Diego Valdés a Colo Colo

Incluso algunos que no lo ven como estelar lo destacaron como un revulsivo de lujo: “no lo pidan de titular, el rol en el que está es perfecto. Es un jugador de 45 minutos, con el rival cansado y teniendo esos 2 ó 3 segundos para pensar. Hay que encontrar un 11 que nos permita jugar a algo y no perder esa carta“, sentencia otro hincha.

Publicidad
Lee también
VIDEO: el insólito gol que "se pierde" Valdés mientras lo busca Colo Colo
Colo Colo

VIDEO: el insólito gol que "se pierde" Valdés mientras lo busca Colo Colo

Colo Colo celebra: se acerca su fichaje más apetecido tras movimiento
Colo Colo

Colo Colo celebra: se acerca su fichaje más apetecido tras movimiento

En el Top 5 de sueldos: Colo Colo apuesta todo por el gran deseo de Ortiz
Colo Colo

En el Top 5 de sueldos: Colo Colo apuesta todo por el gran deseo de Ortiz

Paqui otra vez habla de la salida de Lea Fernández: "No lo cronometré..."
U de Chile

Paqui otra vez habla de la salida de Lea Fernández: "No lo cronometré..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo