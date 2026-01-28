Una jornada clave tendrá Colo Colo este miércoles, debido a que se reúne el directorio de Blanco y Negro y va a definir la llegada de sus últimos fichajes para la temporada 2026.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, está presionando por la llegada de refuerzos, sobre todo tras la partida de Lucas Cepeda a Elche, lo que dejó un vacío ofensivo en el conjunto popular.

El gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, ha tenido mucho trabajo en los últimos días y envió varias ofertas por los jugadores que buscan en el Monumental, sin embargo, con escasa cierto y un bajo presupuesto.

Afirman que Víctor Dávila no llega a Colo Colo

Uno de los nombres que más fuerte está sonando en Colo Colo es Víctor Dávila, con quien negocia el cuadro albo tras enterarse que no es considerado en América de México.

El Cacique busca tener al zurdo como cedido y hacerse cargo de un porcentaje de su alto sueldo, operación que está complicada, es más, el periodista de ESPN Christopher Brand dijo que “para mí está caído”.

Víctor Dávila se aleja de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Dávila no es el único jugador que busca Colo Colo, ya que también envió una propuesta de cesión con opción de compra a Vélez Sarsfield por Diego Valdés. También se ve lejos un acuerdo y el volante ofensivo jugó este mismo martes en Argentina.

Blanco y Negro se reúne este miércoles y se ve difícil que haya noticias positivas sobre los refuerzos que quiere Fernando Ortiz para Colo Colo.