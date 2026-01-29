Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

Vicente Pizarro enamora con su elegancia al fútbol argentino: “Cuando lo ves pararse en la cancha…”

El Vicho Pizarro fue titular nuevamente en Rosario Central y las críticas a su juego son positivas, aunque saben que puede dar más.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Vicho Pizarro se luce en Rosario Central
Vicho Pizarro se luce en Rosario Central

Vicente Pizarro está adaptándose al fútbol argentino poco a poco. Ya completó su segundo partido oficial en el torneo con Rosario Central, en la victoria ante Racing, y los especialistas aprueban su rendimiento.

En “Diario Canaya” hizo una publicación el periodista deportivo Lautaro Álvarez, en la que opinó de manera positiva sobre el Vicho.

“Vicente Pizarro, cuando lo ves pararse en la cancha, cómo recibe y cómo se posiciona, es un jugador muy interesante”, comienza señalando por sus primeros partidos.

Entiende que aún debe pulirse. “Cuando se adapte al fútbol argentino y termine de entenderse con sus compañeros, va a ser fundamental en la gestación del juego”, señala.

El análisis en Argentina sobre Vicente Pizarro

Luego señala Álvarez que, sin ser el más brillante a los ojos del público, las labores que realiza hacen subir el nivel al elenco adiestrado por Jorge Almirón.

“En el primer partido tuvo un buen primer tiempo y un segundo acorde al funcionamiento del equipo“, estableció en su análisis.

Publicidad
A Damián Pizarro se le sale un chilenismo al ser presentado en Racing: “Tiki taka”

ver también

A Damián Pizarro se le sale un chilenismo al ser presentado en Racing: “Tiki taka”

“Ayer (ante Racing) su trabajo fue silencioso: bien posicionado, correcto en las coberturas. Algo a corregir es que siempre intenta salir jugando y en estos dos partidos regaló un par de pelotas”, manifiesta.

De todas maneras, pide no volverse loco porque recién comienza su camino en el fútbol internacional. “Hay que darle tiempo, pero para mí es un gran jugador”, cerró.

Lee también
Los elogios que se ganó Pizarro tras su segundo partido en Rosario
Internacional

Los elogios que se ganó Pizarro tras su segundo partido en Rosario

Video: Pizarro abre el triunfo de Rosario Central con asistencia a Di María
Chile

Video: Pizarro abre el triunfo de Rosario Central con asistencia a Di María

Siguen las críticas contra Vicente Pizarro luego de su debut en Rosario
Colo Colo

Siguen las críticas contra Vicente Pizarro luego de su debut en Rosario

Antes de jugar con la U: Audax oficializa un nuevo refuerzo
Chile

Antes de jugar con la U: Audax oficializa un nuevo refuerzo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo