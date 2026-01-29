Vicente Pizarro está adaptándose al fútbol argentino poco a poco. Ya completó su segundo partido oficial en el torneo con Rosario Central, en la victoria ante Racing, y los especialistas aprueban su rendimiento.

En “Diario Canaya” hizo una publicación el periodista deportivo Lautaro Álvarez, en la que opinó de manera positiva sobre el Vicho.

“Vicente Pizarro, cuando lo ves pararse en la cancha, cómo recibe y cómo se posiciona, es un jugador muy interesante”, comienza señalando por sus primeros partidos.

Entiende que aún debe pulirse. “Cuando se adapte al fútbol argentino y termine de entenderse con sus compañeros, va a ser fundamental en la gestación del juego”, señala.

El análisis en Argentina sobre Vicente Pizarro

Luego señala Álvarez que, sin ser el más brillante a los ojos del público, las labores que realiza hacen subir el nivel al elenco adiestrado por Jorge Almirón.

“En el primer partido tuvo un buen primer tiempo y un segundo acorde al funcionamiento del equipo“, estableció en su análisis.

“Ayer (ante Racing) su trabajo fue silencioso: bien posicionado, correcto en las coberturas. Algo a corregir es que siempre intenta salir jugando y en estos dos partidos regaló un par de pelotas”, manifiesta.

De todas maneras, pide no volverse loco porque recién comienza su camino en el fútbol internacional. “Hay que darle tiempo, pero para mí es un gran jugador”, cerró.