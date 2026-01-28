Damián Pizarro firmó su contrato con Racing, elenco al que llegó a préstamo desde el Udinese. Sonriente apareció en la foto de presentación junto al DT Gustavo Costas y al presidente, Diego Milito.

En el elenco de Avellaneda hay mucha expectación con su llegada. “Que bien te quedan nuestros colores”, señalaron desde la Academia en redes sociales.

Damián no quiso quedarse atrás y de inmediato respondió a la publicación con un chilenismo. “Tiki taka”, manifestó el delantero, dejando en claro su alegría por este paso en su carrera.

El mensaje de Damián Pizarro a Racing

El delantero que esperaba Costas en Racing

Damián Pizarro llega como suplente de Adrián Martínez, la gran figura de Racing en los últimos dos años. De hecho, se le hizo una cláusula de salida por 122 millones de euros. Una locura.

Los medios partidarios de la Acadé están confiados en que será un buen elemento, por las características del futbolista, algo que pedía el cuerpo técnico.

“Para Costas, la llegada del ex Colo Colo es importante. Contra Gimnasia, en El Bosque, la Academia no tuvo en el banco a ningún centrodelantero”, señalaron en Racing de Alma.

Agregó que el plantel está “poblado de extremos”, por lo que “el chileno le va a dar una variante más dentro del área”.

“Mide 1,87 y el propio técnico ya lo definió como un futbolista con las características necesarias para jugar de 9 como a él le gusta. Físico y fuerte para chocar contra los centrales“, cerraron el análisis.

