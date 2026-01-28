Universidad de Chile será la encargada de encender los fuegos en la Liga de Primera 2026. Los azules enfrentarán este viernes 30 de enero a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un partido donde esperan iniciar con buen pie en un certamen que están casi obligados a ganarlo.

Afortunadamente para este primer encuentro oficial del año Francisco Meneghini recupera una figura clave para el armado del equipo.

Hablamos de Gabriel Castellón, arquero que no jugó en el amistoso ante Universitario de Perú el Lima por una lesión. Por suerte, su evolución en estos días fue la óptima, algo que el propio arquero se encargo de informar.

Gabriel Castellón vuelve al arco de la U

El meta declaró a ADN Radio tras el entrenamiento de hoy que “ya me siento bien. El lunes empecé a entrenar de manera normal, así que ya estoy habilitado para poder jugar. Voy a pelear por el puesto, dependerá del entrenador”.

“Nos hemos preparado de buena manera para dar una buena impresión el viernes y poder ganar. Nuestro objetivo este año es ganar todo lo que venga”, agregó el formado en Santiago Wanderers.

Gabriel Castellón ya está a disposición de Francisco Meneghini para el debut en el torneo.

Para cerrar el arquero se mostró conforme con los refuerzos fichados por la U en este mercado, asegurando que “llegaron buenos jugadores. Creemos que vamos a andar bien”.

Cabe recordar que lo azules ficharon en este mercado a Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, BRA), Octavio Rivero (Barcelona, ECU) y Juan Martín Lucero (Fortaleza, BRA) y Marcelo Morales (New York RB, EEUU).

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Audax Italiano?

Los azules enfrentarán a la escuadra itálica este viernes 30 de enero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

