Universidad de Chile afina los últimos detalles para el debut por la Liga de Primera. El Romántico Viajero comienza la disputa del principal objetivo en este 2026: volver a ser campeón del campeonato nacional. Por lo mismo, Francisco Meneghini busca el equipo estelar.

Si hasta el propio Paqui se puso como exigencia volver a ser campeón en la Liga de Primera. “Lo dije el primer día, se lo dije a Manuel Mayo cuando nos entrevistamos. Le dije ‘hay que ser campeón’. Asumo esa responsabilidad, es la presión que tiene que tener un equipo grande y bueno, para eso vine”, confesó el estratega en TNT Sports.

El tema es que la primera gran prueba fue ante Universitario y los resultados no fueron los esperados. La caída por 3-0 alertó al estratega que ahora planea hacer importantes modificaciones para lo que será el encuentro en el Estadio Nacional.

Las dos novedades de la U para el debut

Según indicó el periodista Marcelo Díaz la primera novedad de Universidad de Chile será el retorno de Gabriel Castellón. El portero superó los problemas musculares que arrastraba y ya está al 100% para jugar este viernes ante Audax. Por lo que volverí al arco por sobre Christopher Toselli.

Octavio Rivero será titular ante Audax Italiano

Ahora la segunda positiva noticia es que Octavio Rivero está impecable y también será del arranque este viernes.Ahora se debe definir a los acompañantes del ex Barcelona de Guayaquil, ya que el abanico contempla a Eduardo Vargas, Lucas Assadi y Juan Martín Lucero. “Según información de Marcelo Díaz, la U podrá contar con Octavio Rivero y Gabriel Castellón para el debut ante Audax Italiano”, recalcó TNT Sports.

Cabe consignar que el primer partido de Universidad de Chile por la Liga de Primera será este viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El duelo será transmitido por TNT Sports y HBO Max.