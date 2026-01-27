Una auténtica maratón azul será la que vivirán los hinchas de la Universidad de Chile en el cierre del mes de enero. En el reencuentro oficial de la institución con sus hinchas, habrá tres instancias en las que podrán acompañar al club de sus amores.

Entre el jueves 29 de enero y el sábado 31 de enero, la expectativa dentro del Romántico Viajero es que puedan superar la barrera de los 120 mil espectadores en el Coliseo de Ñuñoa, con eventos que van desde homenajes hasta pelear por los puntos.

U de Chile jugará tres días consecutivos en el Estadio Nacional

La primera de las actividades cargadas de azul que se vivirá en el principal recinto deportivo del país será con un toque grande de nostalgia. El jueves 29, se vivirá la despedida del fútbol profesional de un auténtico emblema del club, como José Manuel Rojas.

A partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional, leyendas como Diego Rivarola, Leonardo Rodríguez, Sergio Vargas, Pedro “Heidi” González, Matías Rodríguez, Gustavo Lorenzetti y David Pizarro, entre otros, serán parte del evento “Pepe Querido. El adiós al gran capitán”.

Al día siguiente, el viernes 30, y en el mismo horario (20:00 horas), Universidad de Chile hace su estreno oficial en Liga de Primera, donde recibirá en el Coliseo de Ñuñoa al Audax Italiano, en busca de iniciar con el pie derecho su paso en el torneo.

23 horas después, el sábado 31 a las 19:00 horas, será el turno del Primer Equipo Femenino. Las azules jugarán un amistoso internacional con River Plate, en el cual quieren romper el récord nacional de público en un juego de este tipo, que posee Colo Colo desde 2023. Tres días cargados de fútbol en el Nacional.

