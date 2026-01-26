José “Pepe” Rojas vivirá una jornada muy especial, ya que realizará su despedida del fútbol ante los hinchas de Universidad de Chile. En este encuentro, dirá presente un ex Colo Colo.

El histórico capitán de los Azules colgó los botines en el 2022 luego de clasificar a Copa Libertadores con Curicó Unido. Pese a la distancia física, su corazón jamás se alejó del Romántico Viajero, por lo que ahora tendrá su merecido encuentro a modo de homenaje.

El especial invitado de Pepe Rojas

José Rojas debutó en Universidad de Chile en el 2003 y rápidamente se ganó la titularidad en el club, estando hasta 2015, salvo un breve paso por Independiente en 2006. En el Bulla logró los mayores éxitos de su carrera, así como también ser seleccionado chileno.

ver también José Rojas aprueba la llegada de Francisco Meneghini como DT de la U: “Me gusta”

Rojas conquistó 10 títulos en la U, 8 de ellos como capitán e incluyendo la histórica Copa Sudamericana del 2011. Lideró al equipo en una de sus etapas más exitosas, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli. Además, con La Roja jugó el Mundial de Brasil 2014 y ganó la Copa América de 2015.

Para su duelo de despedida, Pepe Rojas ha ido confirmando a diversos jugadores con pasado en Universidad de Chile. Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Gustavo Lorenzetti y Pedro “Heidi” González, entre otros, pero también dirá presente un ex Colo Colo.

Se trata de Ronald de la Fuente, quien jugó en los Albos entre 2019 y 2020, siendo muy cuestionado, aunque alcanzó a ser campeón al ganar la Copa Chile derrotando a la U en la final. El lateral izquierdo fue compañero de José Rojas en Curicó Unido, donde formaron una buena relación.

Publicidad

Publicidad

La despedida de Pepe Rojas será este jueves 29 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El partido estará plagado de grandes leyendas de Universidad de Chile, quienes acompañaron al histórico capitán durante su estadía en el club.