Fue probablemente la primera gran decisión que Paqui Meneghini tomó en la U de Chile y fue nada menos que sacar a Leandro Fernández. Más bien, decirle que no lo tendría en cuenta. Y eso derivó en el traspaso del atacante rumbo a su país para jugar en Argentinos Juniors.

Meneghini ya había dado algunos argumentos de esa determinación. Y volvió a hablar sobre esto. Fue en la visita al panel de Todos Somos Técnicos. “Hago una relación más fuerte y más profunda con los más grandes que con los chicos. Soy de conversar mucho, preguntarles qué ven, explicar situaciones que ellos puedan volcar a los más jóvenes”, contó Paqui.

“En el caso de nuestros líderes no hay que conversar mucho. Son los que mejor entrenan y eso marca la línea del equipo”, agregó el ex DT de O’Higgins, quien recibió una consulta directa de Verónica Bianchi. La periodista le preguntó si es que la conversación con Leandro Fernández duró 10 segundos o no.

Eso había planteado el ex atacante del Romántico Viajero. “No lo cronometré. Pero fue corta la verdad. Lo llamé, le expliqué, le dije que no iba a ser tenido en cuenta por razones futbolísticas. Me dijo gracias y se fue”, detalló Meneghini, quien también cuenta con experiencia en el Audax Italiano, Unión La Calera y Defensa y Justicia.

Paqui Meneghini revela el modo de enfrentar a Leandro Fernández: “Sin adornar ni maquillar”

Paqui Meneghini eligió el camino de la sinceridad con Leandro Fernández, algo que el futbolista valoró una vez que se había confirmado que se iría de Universidad de Chile. “No había mucho más que hablar”, expresó el DT de los azules en el programa estrella de TNT Sports.

“Sé que es una decisión fuerte para un jugador, no me gusta adornarla mucho ni maquillarla. Creo que lo más sano es frontal, directo, sin rodeos. Él lo agradeció. Se quedó unos días más mientras resolvía su situación y tuvo un comportamiento muy profesional”, manifestó el DT del Bulla.

Dio más antecedentes para sostener su argumentación. “En el caso de Leandro, hay un tema de cupos extranjeros, de lo que uno piensa del equipo, los delanteros que iban a llegar. la regla juvenil. Un montón de factores que a uno le hacen armar una estructura de plantel en la cabeza”, explicó el entrenador de 37 años.

“Pensaba que no tendría un rol tan protagónico y un jugador tan importante que ocupa cupo extranjero y no tuviera tantos minutos no nos iba a servir. Así se lo comuniqué. No tiene que ver con cómo juega, es un gran jugador, siempre ha estado entre los que más remata en la liga. Le pega bien con las dos piernas, no tengo nada que decir”, elogió Meneghini.

Tuvo más. “Son decisiones que uno tiene que tomar con lo que tiene en el equipo. Pienso el juego como una mezcla de distintas cosas, las combinaciones y sensaciones son muy importantes, pero también los jugaodres desequilibrantes. Tenemos a Lucas (Assadi), a Nacho (Vásquez) y delanteros que pueden resolver algún partido. No queremos ir solamente en una dirección”, sentenció Paqui Meneghini, quien afina detalles del estreno ante el Audax Italiano.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, juegan este viernes 30 de enero, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

