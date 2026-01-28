Universidad de Chile iniciará una nueva temporada y lo hará jugando de local. Claro que el apoyo de sus hinchas ha estado en medio de una controversia por los elevados precios.

El Romántico Viajero es un club que se caracteriza por la pasión de sus seguidores, siendo el equipo que más gente llevó en los últimos años. Sin embargo, el alza en los valores de los abonos y las entradas molestó mucho entre los fanáticos azules.

U. de Chile da pie atrás

Los abonos que tenían un valor de 130.000 pesos en 2025, subieron su precio de renovación a 177.000 pesos en 2026. Además, el precio de la galería se elevó a los 15.000 pesos, siendo la más cara en el fútbol chileno. En redes se hizo sentir el enojo de los seguidores.

Desde el regreso de Universidad de Chile al Estadio Nacional en 2024, el Bulla ha sido el club que más hinchas ha llevado a recintos deportivos en el país. Ahora, no son pocos los fanáticos que han llamado a manifestarse o sencillamente no asistir en señal de protesta por el aumento de los precios.

Al parecer desde la dirigencia del Romántico Viajero se dieron cuenta del problema y decidieron dar pie atrás con uno de los puntos más polémicos en las condiciones del abono. De esta manera, le darán un nuevo beneficio a los bullangueros.

Universidad de Chile informó que los abonos 2026 ahora también incluirán los tres partidos como local de la fase de grupos de la Copa Chile. Originalmente, solo podían asistir de forma liberada a los partidos de la Liga de Primera.

Con esto último, desde el Bulla intentan remediar las quejas por los altos costos y esperan con esto calmar el malestar generalizado. ¿Será suficiente? Lo cierto es que la U jugará ante Audax Italiano en el Estadio Nacional este viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Sera el termómetro para medir el descontento azul.