Universidad de Chile inició el proceso de venta de los abonos para la temporada 2026. Claro que esta situación no empezó exenta de polémicas, ya que los precios sufrieron una fuerte alza.

El Romántico Viajero fue el equipo que mayor convocatoria tuvo en el 2025, pese a que ni siquiera lograron clasificar a la Copa Libertadores. Por esta razón, los hinchas esperaban con ansias el comienzo de la renovación de los abonos para esta campaña, pero recibieron un portazo en la cara.

El alza en los abonos de U. de Chile

Universidad de Chile suele tener problemas para ejercer la localía. Si bien durante el 2024 lograron jugar todos sus duelos en el Estadio Nacional, en el 2025 debieron trasladarse en algunas ocasiones al Estadio Santa Laura debido a algunos eventos realizados en Ñuñoa.

Ahora desde el Romántico Viajero comenzaron el proceso de abono para la temporada 2026, la cual llegó con una sorpresa para los hinchas: una fuerte alza en los precios. Algo que, como era de esperarse, encendió los ánimos de los hinchas.

Por ejemplo, en el sector de galería sur el renovar el abono en 2025 tenía un precio de 130.000 pesos, mientras en 2026 subió a 177.000 pesos. Para quienes sean nuevos en esta ubicación, el valor será de 200.000 pesos. Situación que se replica en todas las localidades.

Los beneficios del abono son el ingreso liberado a los partidos de local en la Liga de Primera, no incluyen Copa Chile, Copa de la Liga y menos, Copa Sudamericana, donde Universidad de Chile todavía arrastra la sanción por los incidentes con Independiente.

Si se compara los precios del Bulla con Colo Colo y Universidad Católica, también se llevan la delantera. Usando galería como referencia, mientras en la U sale 177.000 pesos la renovación, en los Albos tiene un valor de 156.200 pesos. En la UC, los sectores Mario Lepe bajo e Ignacio Prieto bajo (detrás de los arcos), tienen un costo de 169.900 pesos.

Más allá de los precios, los beneficios que Colo Colo y Universidad Católica entregan a sus hinchas también son superiores. Los Albos incluyen los partidos como local de Copa de la Liga y Copa Chile en fase de grupos. Los Cruzados también agregan los duelos de la Copa Libertadores y Copa de la Liga, solo dejan fuera la Copa Chile. La U solo da el beneficio de la Liga de Primera.

Por si fuera poco, Universidad de Chile siempre tiene el riesgo latente de jugar duelos como local fuera de Santiago. Si bien estaría asegurado jugar en el Estadio Nacional, el calendario de conciertos y el estado de la cancha puede decir otra cosa. El proceso de renovación de los abonos comenzó este miércoles 14 de enero en Puntoticket, mientras la venta general será a partir del miércoles 21.