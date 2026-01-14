Universidad de Chile tiene nuevas camisetas para la temporada 2026, las que ya están a la venta en la tienda de adidas, las que han impactado en diseño a los hinchas bullangueros.

Así se ha podido ver en la página web de la marca alemana que ha vestido por años a los azules, donde presentaron las nuevas indumentarias para local y también para visitante.

Camisetas que ya se habían filtrado hace algunos días en las redes sociales y que impactan por los detalles que incorporan, donde, por ejemplo, la azul de local tiene una forma de un chuncho en el pecho.

La suplente, que puede resultar polémica, también tiene la particularidad que no tiene la U en el pecho, dando el paso a ocupar la insignia del club, algo llamativo y que va en tendencia.

Estas son las nuevas camisetas de U de Chile para 2026. Foto: adidas.

¿Cómo es la nueva camiseta de U de Chile?

Un diseño innovador para las nuevas indumentarias de la marca, donde la azul de local tiene llamativos colores rojos que forman la insignia del club, lo que impacta a los hinchas.

Un diseño innovador para las nuevas indumentarias de la marca, donde la azul de local tiene llamativos colores rojos que forman la insignia del club, lo que impacta a los hinchas.

Por el otro lado, también la camiseta alternativa que es blanca, pero que se va mezclando con el azul y el rojo, donde la U sale de la parte delantera en el pecho, siendo el detalle que más sorprende.

Esto, se suma a la indumentaria que han utilizado en la pretemporada, que es de color lila y naranjo, haciendo un 2026 que juega muchos con los colores: ¿Le gustó a los hinchas?

Las nuevas camisetas de U de Chile