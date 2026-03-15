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Fútbol Internacional

“Soy un burro”: eterno favorito a DT de U de Chile queda en la cuerda floja y sorprende a los hinchas

Con pasado en Europa y ahora dirigiendo en Brasil, uno que estuvo muy cerca de llegar a la U el año pasado lo pasa mal.

Por Nelson Martinez

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Azules siguen buscando DT.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTAzules siguen buscando DT.

U de Chile sigue buscando técnico y uno que estuvo “listo” antes de Francisco Meneghini hoy lo pasa mal en Brasil. Se trata de Martín Anselmi, el ex DT de Unión La Calera que hoy está a cargo de Botafogo.

Su equipo cayó 3-0 este sábado como local ante Flamengo, lo que sumado a la eliminación de Copa Libertadores a mitad de semana (ante Barcelona de Ecuador) provocaron la ira del DT. Por eso ironizó al compararse con un burro.

“Hoy, explicar no tiene sentido, porque por más que yo explique, perdimos, entonces hoy yo soy un burro”, dijo en conferencia de prensa. Pero no se quedó ahí, sino que después tuvo tenso cruce con un periodista.

Las virales frases del DT que encanta a U de Chile

Martín Anselmi está en la cuerda floja del Botafogo tras decir adiós a Copa Libertadores y sufrir fea derrota en el Brasileirao. El DT le mandó recado a los hinchas y se enfrentó a un periodista en la conferencia.

Anselmi lo pasa mal en Brasil/Getty Images)

Anselmi lo pasa mal en Brasil/Getty Images)

“Sé cómo se siente la gente. Créanme, lo sé. Yo también fui hincha, también insulté, también critiqué y viajé kilómetros para apoyar a mi equipo. Nada de lo que diga cambiará ese sentimiento, no se puede juzgar”, lanzó.

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Pero ante la consulta de un comunicador sobre la posición en zona de descenso del Fogao, el entrenador que encanta a U de Chile estalló. Ahí le respondió al periodista en tenso momento en Río de Janeiro.

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“Tenemos dos partidos menos, pero mencionas la palabra para meterle. No vas a entrar conmigo en esa tampoco. No me vas a encontrar ahí. Ni tú ni ningún periodista”, cerró.

En síntesis:

  • El entrenador Martín Anselmi sufrió una derrota 3-0 como local ante Flamengo con Botafogo, y es candidato a U de Chile.
  • El equipo de Anselmi quedó eliminado de Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador.
  • El DT protagonizó un tenso cruce con la prensa tras las críticas por resultados negativos
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