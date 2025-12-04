La U de Chile está buscando dar una de las grandes sorpresas en el mercado para la temporada 2026. Gustavo Álvarez anunció que no seguirá en la banca del Romántico Viajero para el año que viene y no perdió el tiempo para ir a buscar a su reemplazante.

Cuando todo apuntaba a nombres como Nicolás Diez y Francisco Meneghini, el elenco estudiantil puso la mira en uno que no estaba en la carpeta de nadie. Martín Anselmi es el primer técnico contactado por el Bulla para tomar el mando del equipo gracias a sus grandes aventuras en el último tiempo.

Si bien tuvo un paso sin pena ni gloria por Unión La Calera, sus procesos en Independiente del Valle y Cruz Azul le permitieron llegar al Porto. Fue ahí donde, además de disputar el Mundial de Clubes, fue protagonista de una polémica al estilo Nicolás Córdova y las métricas, con la que se hizo viral en todo el planeta.

Atenta la U: la polémica conferencia de prensa de Martín Anselmi con las métricas

La U tiene la mira puesta en Martín Anselmi para tomar el puesto de Gustavo Álvarez en el 2026 y así dar uno de los mayores golpes del mercado. Pero el DT no sólo ha dejado buenos números, sino que también polémicas por su forma de ver el fútbol, más cercana a las estadísticas que al juego.

Martín Anselmi está en la mira de la U y los hinchas no olvidan el día que imitó a Nicolás Córdova con las métricas. Foto: Getty Images.

Fue a comienzo de año cuando el DT recibió la siguiente pregunta en una conferencia de prensa: “¿Siente que el equipo tiene su marca, determinación y fuerza para jugar contra el Sporting?“. Ante esto, respondió con algo que nadie vio venir. “Creo que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la competitividad, la fuerza del equipo, la intensidad o cómo compitió el equipo en los partidos que jugó. Creo que eso estuvo siempre presente“.

“Obviamente, nosotros llevamos ocho sesiones de trabajo y tenemos que ir dando información muy puntual y de a poquito para que el jugador vaya fluyendo en el campo. La parte defensiva es más simple, siempre es más fácil destruir que construir. Para la parte ofensiva, requiere mucho trabajo, interpretación y entendimiento, que se irá notando partido a partido“, añadió.

Pero fue tras ello que Martín Anselmi entró de lleno en los datos que lo transformaron en viral. “Ahí hay que aprovechar muchísimo para poder llenarlos con un poquito más de información y bajar muchos conceptos que, obviamente, nos están faltando. Pero la competitividad, la intensidad y la fuerza ya está“.

“Tuvimos una presión tras pérdida de 4.9 pases permitidos al rival en el último partido, veníamos teniendo 6 o 7 y buscamos mejorarlo, ser mejores. Les mostramos esos números a los jugadores: ‘Ese es tu promedio, a esto tenemos que llevarlo’. Y lo superamos porque 4.9 es realmente muy bajo. No es sostenible en el tiempo, pero sí llegar a 6“, complementó.

El DT no se detuvo ahí y señaló que “la expectativa de gol en contra fue de 1.54, pero 1 punto viene de una transición. Si nos guiamos por la parte de defensa organizada, tenemos solamente 0,40 y pico (sic). Es casi menos de medio gol por partido. Es una expectativa de gol en contra muy baja. Nuestra expectativa de gol a favor fue de 2.3, es altísima. Y no tuvimos ningún penal a favor, sabiendo que eso te da casi 0,7. Son datos que te dan si estás siendo competitivo o no. Y nosotros los usamos porque están ahí. Tenemos ciertos parámetros“.

Finalmente, Martín Anselmi concluyó en ese momento que “eso nos va a llevar a repetir esfuerzos porque si paso de largo tengo que repetirlo, no me puedo parar. Por ahí, podemos crecer en números de datos físicos, pero nosotros tenemos controlado todo eso y sabemos hacia dónde vamos y lo importante es ir, ir e ir más allá del resultado“.

¿Cuáles son los números de Martín Anselmi como técnico?

En sus paso por Unión La Calera, Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto, Martín Anselmi ha logrado dirigir un total de 161 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 88 triunfos, 34 empates y 39 derrotas, con 267 goles a favor y 179 en contra. Ha sido campeón de Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa de Ecuador y Supercopa de Ecuador.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras negocia con Martín Anselmi, la U buscará dar el milagro para clasificar a Copa Libertadores. Este sábado 6 de diciembre el Romántico Viajero visita a Deportes Iquique, que se juega el salvarse del descenso, a partir de las 18:00 horas.