Pronósticos Universidad Católica vs Unión La Calera: la UC va por el boleto a la Libertadores

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Universidad Católica vs Unión La Calera, en la fecha 30 del Campeonato Nacional.

Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena, en el marco de la fecha 30 del Campeonato Nacional, con el objetivo de sellar de manera definitiva el Chile 2 a la Copa Libertadores. Con una victoria e incluso un empate, la UC terminará en la segunda posición y asegurará su clasificación a la fase de grupos del próximo torneo continental.

Otra de las claves del duelo ante el cuadro cementero, que ya no pelea por un objetivo deportivo, será la presencia de Fernando Zampedri. El Toro podrá ser parte del equipo tras la resolución del Tribunal de Disciplina y tendrá la oportunidad de convertirse en el primer jugador con seis títulos como máximo goleador en la historia del fútbol chileno.

Antes de que comience el encuentro, nuestro analista te trae los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Unión La Calera

Resultado final: Universidad Católica + Total de goles: Menos de 3.5 1.95 Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 1.83

Así llegan Universidad Católica y Unión La Calera

Universidad Católica ganó nueve de sus últimos 11 partidos. En ocho de esos nueve triunfos, el encuentro registró menos de cuatro goles.

Unión La Calera, por su parte, arrastra cuatro caídas consecutivas. En tres de esos cuatro compromisos, se contabilizaron tres tantos o menos.

Resultado final: Universidad Católica + Total de goles: Menos de 3.5 – 1.95 en bet365

Dos o tres tantos entre Cruzados y Cementeros

En seis de las ocho recientes presentaciones de los Cruzados como locales, se registraron entre dos y tres goles. También se marcaron dos o tres tantos en tres de los últimos cinco partidos de los Cementeros.

A su vez, en cuatro de las anteriores cinco visitas del cuadro de La Calera a la UC, el marcador finalizó con dos o tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

El goleador no se detiene: Zampedri va por el sexto

Fernando Zampedri lleva dos goles de ventaja en la tabla de goleadores y todo indica que terminará el Campeonato Nacional como líder. Con este hito, se convertirá en el primer jugador con seis títulos personales como máximo artillero del fútbol chileno. El delantero argentino de La Franja suma 16 conquistas en este certamen.

Su rendimiento ante La Calera también es notable: registra siete anotaciones en 11 enfrentamientos.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.83 en bet365

Cuotas en Universidad Católica vs Unión La Calera

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Universidad Católica vs Unión La Calera: últimos partidos