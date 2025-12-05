Pronósticos Coquimbo Unido vs Unión Española: el campeón y el primer descendido se despiden de la liga

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Coquimbo Unido vs Unión Española, por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025.

Coquimbo Unido y Unión Española disputarán su último encuentro del Campeonato Nacional 2025, con dos perspectivas completamente opuestas respecto a lo vivido en la temporada. El Pirata protagonizó el mejor año de su historia, consagrándose campeón con varias fechas de antelación y alcanzando un impresionante récord de triunfos consecutivos. Los Hispanos, en cambio, no pueden decir lo mismo: en la jornada pasada se confirmó que, la próxima campaña, jugarán en el segundo escalón del fútbol chileno.

En la antesala de este duelo que marca el cierre de etapas, nuestro experto te brinda tres pronósticos destacados para considerar antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Unión Española

Resultado final: Coquimbo Unido + Total de goles de Coquimbo Unido: Más de 1.5 1.95 Resultado del segundo tiempo: Coquimbo Unido 2.00 Tiros de esquina de Unión Española: Más de 3.5 2.37

El Pirata se despide a lo grande

Hasta el fin de semana pasado, Coquimbo Unido acumulaba 16 triunfos consecutivos, una racha que le permitió igualar el récord del histórico Ballet Azul de los años 60. Fue justamente Universidad de Chile la que logró ponerle freno a la cadena de victorias del Pirata. Por otra parte, en seis de sus últimas siete presentaciones como local, el elenco aurinegro anotó dos goles o más.

Unión Española, en tanto, perdió seis de sus últimos nueve encuentros. En cuatro de esas seis derrotas, recibió al menos dos tantos.

Resultado final: Coquimbo Unido + Total de goles de Coquimbo Unido: Más de 1.5 – 1.95 en bet365

Una estadística que explica la temporada

Una de las estadísticas que explica lo ocurrido en la temporada es el desempeño de los equipos en la segunda parte. El Pirata fue el mejor en este aspecto, imponiéndose en 20 de los 29 segundos tiempos que disputó, con ocho empates y apenas una derrota.

Los Hispanos, en cambio, aparecen en el fondo de esta tabla, con 18 caídas, cinco empates y solo seis triunfos.

Resultado del segundo tiempo: Coquimbo Unido – 2.00 en bet365

Unión Española lidera en córners

A pesar de su mala temporada, la Furia Roja es el segundo equipo con mayor promedio de saques de esquina a favor en la Liga de Primera, con 5,9 por partido.

De hecho, en 23 de sus 29 cotejos del torneo alcanzó o superó la línea de los cuatro córners.

Tiros de esquina de Unión Española: Más de 3.5 – 2.37 en bet365

