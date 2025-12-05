Pronósticos Deportes Iquique vs Universidad de Chile: una final entre la permanencia y el pase a la Libertadores

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Iquique vs Universidad de Chile, en la última fecha de la liga.

Deportes Iquique y Universidad de Chile afrontan la última fecha del Campeonato Nacional con un mismo objetivo, aunque por motivos diametralmente opuestos. Los Dragones Celestes están obligados a ganar para evitar el descenso, pero incluso eso podría no alcanzarles: necesitan además una derrota de Everton frente a O’Higgins.

Para los Azules, que vienen de cortar la histórica racha de triunfos del elenco pirata, el escenario es similar y solo les sirve sumar de a tres en la pelea por un cupo internacional. A su vez, estarán atentos al mismo compromiso que sus rivales, ya que requieren que los Ruleteros le impidan a la Celeste sumar una victoria para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores.

En la antesala del juego, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Iquique vs Universidad de Chile

Iquique va por todo con su última vida

Deportes Iquique llega con tres triunfos consecutivos y afronta su última oportunidad de mantenerse en la máxima categoría: está obligado a ganar. En paralelo, Universidad de Chile no ha mostrado su mejor versión como visitante, con apenas una victoria en sus seis presentaciones más recientes fuera de casa.

Doble oportunidad: Deportes Iquique o Empate – 2.30 en bet365

La tendencia de los córners para Iquique y la U

En 11 de sus 14 partidos disputados en el Estadio Tierra de Campeones, los Dragones Celestes superaron la marca de dos córners a favor.

Por su parte, en 11 de las 14 presentaciones como visitantes, los Azules terminaron con menos de siete tiros de esquina.

Tiros de esquina de Deportes Iquique: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Universidad de Chile: Menos de 6.5 – 1.86 en bet365

El héroe dragón: Álvaro Ramos

Álvaro Ramos fue determinante en la racha de tres victorias consecutivas de su equipo: le anotó a Unión La Calera, firmó un doblete ante Cobresal y volvió a convertir frente a Everton. Con esos tantos, el delantero de 33 años llegó a 10 goles en sus 24 presentaciones en esta liga chilena. ¿Será capaz de liderar la salvación de Iquique?

Anotará en cualquier momento: Álvaro Ramos – 3.75 en bet365

