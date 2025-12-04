“Fue egoísta”: Vero Bianchi lapidaria con los dichos de Gustavo Álvarez y su inminente salida de la U

Comenzó la cuenta regresiva para la salida de Gustavo Álvarez. El entrenador confesó que no tiene las fuerzas ni las motivaciones necesarias para seguir en Universidad de Chile. Por lo que ya deslizó su salida y recalcó que deben buscar nuevo DT para el 2026.

“No pude convencer a una dirigencia, donde no coincide con lo que el club necesita. Digo que hay que traer un entrenador que se alinea o que los convenza, cosa que yo no pude”, recalcó el pasado lunes en conferencia de prensa.

Por lo mismo, ahora su último partido será ante Deportes Iquique en el cierre de la Liga de Primera y esto sentenciará su futuro en la banca del Romántico Viajero. Sin embargo, dicha medida generó repercusión. Incluso afectó el rendimiento del equipo, que hasta el momento no tiene asegurada la Copa Libertadores 2026.

Así lo enfatizó Vero Bianchi que fue lapidaria con el mal timing del experimentado entrenador, al hacer sus anuncios cuando aún falta campeonato por disputarse. “Yo lo que creo es que no era el lugar ni la forma ni el momento para desviar el foco. Él era el foco y no el equipo, ni lo futbolístico. Fue un poco egoísta”, lanzó fuerte y claro en Todos Somos Técnicos.

El futuro de Gustavo Álvarez

La periodista Verónica Bianchi apuntó a que los dichos de Gustavo Álvarez incluso ponen en peligro la participación internacional de la U en el 2026. “Cómo no te vas a poder aguantar diez días para entregar tus declaraciones. Más si en dos fechas te juegas ir a Copa Libertadores”, recalcó.

Ahora la comunicadora de TNT Sports incluso reveló la fórmula que tiene Álvarez para dejar la U y ya proyectar su carrera en un nuevo desafío para el año que viene.

“No sé va a ir hasta que tenga una oferta formal sobre la mesa. hasta el día de hoy no tiene nada. Él espera para que llegue un club, le haga una oferta y pague (por su salida de la U)”, sentenció en el TST de este miércoles.