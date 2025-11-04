La selección chilena está a la espera de definir su próximo entrenador, luego del fracaso del mando de Ricardo Gareca en el camino al Mundial 2026, donde la Roja terminó en el último lugar de las Eliminatorias.

Si bien desde la ANFP se tomarán hasta marzo para tomar una decisión final para un nuevo proceso, ya hay un nombre que comienza a tomar fuerza: Gustavo Álvarez.

El entrenador de Universidad de Chile pareciera tener su etapa en los últimos días al mando de los azules, donde el camino de la Roja lo está llamando para la próxima temporada.

Así también lo profundiza la periodista Verónica Bianchi, quien asegura que el entrenador de la U no está pasando un buen momento en el club y que su nombre llama la atención en Quilín.

Gustavo Álvarez es una de las principales cartas a la selección chilena. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Gustavo Álvarez a la selección chilena?

Fue en el programa de TNT Sports, “Todos Somos Técnicos”, donde la periodista Verónica Bianchi habló de la actualidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde le muestra un camino que lo puede llevar a la Roja.

“La selección chilena no tiene técnico. No digo que vaya por ahí, no tengo esa información, pero Gustavo Álvarez es un técnico que suena en la selección hace rato y justo se da esta situación”, explicó.

En ese sentido, profundiza que su momento en la U, donde no se le ve cómodo y ha hecho saber de una posible salida, puede pavimentar un cambio a la selección chilena.

“La selección no tiene técnico para 2026, no se le ve contento a Álvarez, no se le dieron los resultados en la segunda mitad, hizo un buen papel en la Copa Sudamericana”, detalló.

