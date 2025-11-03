Universidad de Chile va en caída libre luego de los últimos partidos, donde acumula tres encuentros consecutivos con derrotas, además que hace cuatro no logra una victoria.

Esto costó perder en el Clásico Universitario, quedar eliminada en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, además que suma el tropiezo ante Huachipato que la aleja de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Un duro golpe que le pega al camarín del técnico Gustavo Álvarez, el entrenador que pareciera no encontrar respuestas en los últimos días de parte de sus jugadores azules.

En ese sentido, fue la periodista Verónica Bianchi quien en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, quien entregó un particular análisis de la interna de la U y un alejamiento del técnico con los jugadores.

Gustavo Álvarez vive un complejo escenario en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué plantea Verónica Bianchi por Gustavo Álvarez?

Verónica Bianchi analizó la actualidad de Universidad de Chile luego de su derrota consecutiva, donde habla de cómo se va moviendo la interna del cuadro bullanguero.

Si bien algunos reparan la cercanía con el defensor Matías Zaldivia, quien es el padrino de su hijo, la periodista asegura que cuando pasan caídas del nivel futbolístico es que algo pasa con el entrenador.

“Se nota un degaste, una incomodidad propia también de que los resultados no te acompañan claramente. Cuando los resultados no te acompañan, quizás, no digo que pase, pero los jugadores le dejan de creer al técnico”, explicó.

“Antes le funcionaba la estrategia y ahora no tanto, los equipos saben leerle el juego, le hacen partido, les hacen un gol al último minuto. Entonces, entiendo la incomodidad de Álvarez, no será el mismo Álvarez que los resultados se le daban, que competía a nivel internacional, porque aparte tiene que sólo buscar la clasificación internacional para el próximo año porque ya no puede ser campeón de ningún torneo”, finalizó.

