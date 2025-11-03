¿Cómo pasar de la enorme felicidad a la desilusión en tan sólo tres partidos? Esa pregunta obtiene su respuesta en los últimos encuentros de la Universidad de Chile. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez viene de caer ante Huachipato y su quimera de dos frentes se esfumó definitivamente.

¿Copa Sudamericana? Adiós. ¿Chile 2? Muy difícil. ¿Copa Libertadores 2026? Hay que empezar a sacar la calculadora. Lo cierto es que la U tiene más chances de repetir el torneo del que viene de ser eliminado que de ir por el sueño máximo. E, incluso, todo peligra.

Esta debacle tiene un comienzo concreto: todo empezó a irse a las pailas cuando se supo que Gustavo Álvarez ya negociaba con otros equipos para su salida. Será difícil de mantener en su puesto.

O Selección o ligas mayores

Gustavo Álvarez tiene ganas de irse de la Universidad de Chile. No es tan solo una opción o una tentativa económica lo que seduce al estratega. Lo cierto es que quiere dar el salto a una Selección o a un equipo de una liga de mayor vuelo.

Según el periodista Renzo Luvecce, la ANFP ya estaría preparando la oferta que le va a hacer al DT del Romántico Viajero. Pese a que aseguró que el diálogo parece estar abierto, desde La Roja no habría un apuro por tener un técnico pronto, dado el calendario que se avecina.

Por otro lado, desde el entorno de Álvarez han asegurado que a éste le gustaría dar el salto a una liga de mayor renombre. Para ello, también se preparan ofertas, considerando, de todas formas, que la Selección Chilena y la de Perú se ajustarían aún más a las pretensiones del DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato con la U de Chile Gustavo Álvarez?

El DT del Romántico Viajero tiene contrato vigente hasta el último día del año 2026, por lo que restaría una temporada en el club. Sin embargo, es fácil que una selección o un equipo de renombre pague su cláusula de salida.