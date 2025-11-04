No están quietas las aguas en U de Chile. Tras el bajón de la eliminación en Copa Sudamericana, el equipo cayó ante Huachipato y la situación de Gustavo Álvarez parece cada más distanciada del equipo.

Se habla de ofertas de selecciones por el DT, además de la desgastada relación con la dirigencia de Azul Azul. Por ello, todo apunta a que el argentino dejará el CDA a fin de año.

Con ese panorama, la opción de Francisco Meneghini apareció como la gran carta en los azules. Con gran campaña en O’Higgins, uno de los discípulos de Marcelo Bielsa tomó fuerza para Michael Clark y compañía.

¿Llegará Paqui a U de Chile?

Desde Rancagua se pronunciaron sobre la opción de Francisco Meneghini en U de Chile, considerando que termina su contrato este 2025 con O’Higgins. Por ello, en la dirigencia celeste se movieron rápido con el DT.

Paqui y su campañón en el Capo /Photosport

“Pese al interés de la U de Chile, Francisco Meneghini tiene como norte seguir en Rancagua en 2026. La prioridad del club sería la Compra de (Alan) Robledo y (Matías) Lugo”, avisó Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua.

Es que la nueva dirigencia comandada por Matías Ahumada ya acercó posiciones para seguir con Paqui en la banca. Eso, considerando que todo apunta a que el Capo de Provincia jugará como mínimo Copa Sudamericana el otro año.

Siguiendo con la información del comunicador, “(Omar) Carabalí, (Luis) Pavez y (Juan) Leiva cuentan con renovación automática de su contrato por llegar a Copa Internacional”.