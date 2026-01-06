Audax Italiano selló uno de sus objetivos de la temporada 2025 al lograr la esperada clasificación a Copa Sudamericana. Debido a esto, el cuadro itálico se encuentra definiendo al plantel con el que enfrentarán este 2026, donde se reveló una importante baja.

El equipo de La Florida jugará un encuentro único contra Cobresal por el ingreso a la fase de grupos de la competencia internacional, donde ya ha enfrentado importantes bajas como la de Jorge Espejo, Eduardo Vargas, Germán Guiffrey y Leonardo Valencia.

El jugador que se despedirá de Audax Italiano

De acuerdo a lo señalado por Tano Noticias, Marlon Carrasco, de 23 años, jugador formado en el elenco itálico, no seguirá este 2026.

“El volante y canterano audino, que estuvo más de 5 años ligado al club, cierra su etapa en La Florida. Pasó por el proceso formativo, fue parte de la proyección, tuvo un préstamo en San Luis y debió enfrentar una compleja lesión de ligamentos cruzados, que marcó parte de su carrera”, reveló el medio.

Con el primer equipo, el jugador disputó 16 partidos oficiales. “Siempre aportando desde el mediocampo y con un fuerte sentido de pertenencia por el club. Se va un jugador formado en casa, que nunca dejó de luchar por un lugar”.

Marlon Carrasco no seguirá con los itálicos este 2026. Oscar Tello/Photosport

El 2026 de Audax Italiano

Recientemente, el club anunció la llegada de Diego Coelho desde Cobresal y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.