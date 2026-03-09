Tras dirigir a la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa seguirá su aventura por Centroamérica y ahora estará al mando de un club en Guatemala. Por eso, el DT visitó Chile para dar su postura del momento actual.

Con una selección chilena sin Mundial nuevamente y bancas cuestionadas en el fútbol chileno, el Fantasma golpeó la mesa. Durante su participación en el programa Fútbol y Parrilla, el DT hizo un llamado al balompié nacional.

“Que la gente, los periodistas y los principales accionistas en el fútbol, que son los directivos, crean más en los técnicos chilenos”, partió diciendo. Fue ahí que mirando a la cámara vendría su frase más viral.

El desafiante desahogo del Fantasma Figueroa

Si bien algunos lo han postulado hasta para la selección chilena, el Fantasma Figueroa habló a nivel global de los entrenadores en nuestro fútbol. Por eso, a nivel de la Roja y los clubes, el DT hizo una ácida crítica.

MAF duro contra entrenadores foráneoss / Photosport

“No somos tan malos, en serio, podemos darle alguna sorpresa, pero hay que confiar más y tener valor para no traer tanta gente que le hace daño al fútbol”, criticó el DT, con palo al medio chileno.

En ese sentido, el Fantasma Figueroa puso de ejemplo a colegas nacionales que han dejado sus cargos y le dan lugar a entrenadores extranjeros. Sin pelos en la lengua, volvió a disparar.

“Nosotros somos los primeros en levantar la mano cuando las cosas no andan bien y nos vamos, no esperamos que nos paguen para que venga otro técnico. Tengan confianza nada más”, cerró.