Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

No llega a la selección chilena: Marco Antonio Figueroa llega a Comunicaciones de Guatemala

El entrenador chileno salió hace algunas semanas de la selección de Nicaragua y seguirá su carrera en el fútbol centroamericano.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Figueroa entrenará en Guatemala
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTFigueroa entrenará en Guatemala

Marco Antonio Figueroa fue candidateado por una gloria del fútbol chileno como Carlos Caszely para la selección chilena. Sin embargo, no será el nuevo DT de la Roja pues tiene acuerdo con un club.

Tras salir de la selección de Nicaragua, fue contratado por el Comunicaciones de Guatemala, elenco que lo hizo oficial antes de Año Nuevo en sus redes sociales.

Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026″, señala el club.

Segundo paso de Figueroa en Comunicaciones

De esta manera reemplazará al estratega Iván Franco Sopegno, quien fue bombero en la escuadra guatemalteca en el final de temporada y regresará a entrenar a los juveniles.

Figueroa llega a Comunicaciones de Guatemala

Figueroa llega a Comunicaciones de Guatemala

El autodenonimado club “más grande de Guatemala” ha obtenido 32 veces el torneo nacional y en una ocasión fue hexacampeón, por lo que el desafío para el Fantasma es bastante grande.

Publicidad

De esta manera tendrá su segundo paso por este club. En el 2001, cuando inició su carrera como entrenador, Figueroa estuvo en Comunicaciones, club en el que obtuvo casi un 59% de rendimiento.

Más de 10 desafíos en un año: El resumen de Nico Córdova al caótico 2025 en la selección

ver también

Más de 10 desafíos en un año: El resumen de Nico Córdova al caótico 2025 en la selección

El Fantasma también registra pasos en el exterior en México, donde entrenó a Murciélagos (2017), Monarcas, Tecos, Jaguares de Tapachula, Celaya, Querétaro, La Piedad y Lagartos de Tabasco.

Lee también
Felipe Melo revela sabrosa conversación con Alan Saldivia
Colo Colo

Felipe Melo revela sabrosa conversación con Alan Saldivia

El resumen de Nico Córdova al caótico 2025 en la selección
Selección Chilena

El resumen de Nico Córdova al caótico 2025 en la selección

Alexander Oroz reaparece con nueva camiseta
Mercado de fichajes 2026

Alexander Oroz reaparece con nueva camiseta

Mercado: Sao Paulo tomó una importante decisión con Gonzalo Tapia
Internacional

Mercado: Sao Paulo tomó una importante decisión con Gonzalo Tapia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo