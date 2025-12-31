Marco Antonio Figueroa fue candidateado por una gloria del fútbol chileno como Carlos Caszely para la selección chilena. Sin embargo, no será el nuevo DT de la Roja pues tiene acuerdo con un club.

Tras salir de la selección de Nicaragua, fue contratado por el Comunicaciones de Guatemala, elenco que lo hizo oficial antes de Año Nuevo en sus redes sociales.

“Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026″, señala el club.

Segundo paso de Figueroa en Comunicaciones

De esta manera reemplazará al estratega Iván Franco Sopegno, quien fue bombero en la escuadra guatemalteca en el final de temporada y regresará a entrenar a los juveniles.

Figueroa llega a Comunicaciones de Guatemala

El autodenonimado club “más grande de Guatemala” ha obtenido 32 veces el torneo nacional y en una ocasión fue hexacampeón, por lo que el desafío para el Fantasma es bastante grande.

Publicidad

Publicidad

De esta manera tendrá su segundo paso por este club. En el 2001, cuando inició su carrera como entrenador, Figueroa estuvo en Comunicaciones, club en el que obtuvo casi un 59% de rendimiento.

ver también Más de 10 desafíos en un año: El resumen de Nico Córdova al caótico 2025 en la selección

El Fantasma también registra pasos en el exterior en México, donde entrenó a Murciélagos (2017), Monarcas, Tecos, Jaguares de Tapachula, Celaya, Querétaro, La Piedad y Lagartos de Tabasco.