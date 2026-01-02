Colo Colo presentó a su segundo refuerzo, el zaguero uruguayo Joaquín Sosa, quien aseguró que a sus fortalezas puede agregarle un aspecto clave en el fútbol moderno: la polifuncionalidad.

“Casi siempre juego de central por izquierda, en línea de cuatro o línea de 3. Pero también puedo dar una mano como lateral”, declaró el jugador que militó en el Bologna.

Manifestó que esa posición es algo que conoce bien. “Lo he hecho en varios partidos“, aunque aclara que lo hace de emergencia. “No es donde me siento más cómodo, pero puedo dar una mano si se necesita”, detalla.

Sosa habla de sus virtudes

Joaquín Sosa también aseguró que con la pelota es bastante técnico, lo que puede permitirle a Colo Colo tener pelotas limpias desde el fondo.

Sosa fue presentado en Colo Colo

“Mi punto fuerte es la salida, el pase filtrado y pase largo”, aseguró el uruguayo sobre las condiciones que ha mostrado durante su carrera.

También hizo énfasis en que “soy defensor, entonces mis cualidades son el juego aéreo y ser aguerrido cuando se puede, depende el momento. Partido a partido se va a ir viendo cómo es el juego”.

Además asegura que haber transitado por tantos países es algo que le ha servido para agarrar mayor rodaje en la competencia.

“He estado en varios países, he aprendido varios juegos, tengo 23 años pero tengo experiencia y espero aportar a mis compañeros lo mejor y estar siempre ahí”, cerró Sosa.

