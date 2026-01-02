Es tendencia:
Colo Colo

Daniel Morón cierra el caso Cristián Zavala: no va a Coquimbo y vuelve a Colo Colo

El incisivo delantero no va a jugar por Coquimbo en Copa Libertadores y retornará a Colo Colo para la temporada 2026.

Por Felipe Escobillana

Una noticia totalmente inesperada dio a conocer Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, en la presentación del zaguero Joaquín Sosa.

Consultado por la situación de Cristián Zavala, manifestó que no irá a Coquimbo Unido a jugar la Copa Libertadores ya que se reintegrará a Colo Colo.

“Zavala, desde que terminó el campeonato es jugador de Colo Colo”, señaló de manera tajante para dejar en claro que su futuro está en el Monumental.

De hecho señaló que 2tuvo una cirugía hace poco de apendicitis, se va a reintegrar cuando nuestros doctores le den el alta”, dejando en claro que “vuelve a Colo Colo”.

Zavala salió de Colo Colo por la ventana

Con pocos minutos en el 2025, y peleado con Jorge Almirón, Cristián Zavala buscó minutos en Coquimbo Unido. Apuesta que le dio resultado.

Salió campeón en el cuadro pirata y fue considerado uno de los delanteros más desequilibrantes del torneo nacional.

Recordar además que Zavala tuvo una polémica con Aníbal Mosa, presidente del Cacique, durante el Superclásico disputado en el Estadio Nacional.

Asperezas que deberán limarse en los pasillos del Monumental para que Zavala pueda tener una temporada tranquila en los albos y sea considerado por Fernando Ortiz.

