Brayan Cortés dejó en el pasado a Colo Colo y finalmente fue presentado como nuevo jugador de Argentinos Juniors. El chileno tendrá un importante desafío en el fútbol trasandino.

El Indio tuvo un fugaz paso por Peñarol y si bien en el Manya logró ganarse la titularidad, no terminó de convencer. Por lo anterior, en Uruguay decidieron no comprar el pase del arquero y este había quedado con su futuro en el aire de cara a la temporada 2026.

Argentinos recibe a Cortés

Como Brayan Cortés tenía planeado seguir con su carrera fuera de Chile, el volver a Colo Colo no asomaba como una opción. Fue ahí donde se metió Argentinos Juniors, quienes decidieron confiar en el iquiqueño y ficharlo para el presente año.

Si bien desde hace algunos días que se sabía que Cortés firmaría en el Bicho, en este inicio del 2026 fue oficializado como el nuevo arquero del club. Incluso, el chileno participó de su video de presentación. Digno de una estrella del fútbol europeo.

“Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos. Acá hay que tener personalidad, carácter, y un poquito de locura, porque este club, este barrio y esta historia, siempre eligieron a arqueros distintos. Pasaron los años y hoy desde Chile a La Paternal, empieza una nueva historia”, narró el propio Cortés. Llega a préstamo por todo el 2026.

En el video de la presentación de Brayan Cortés, se podían ver grandes pasajes de la historia de Argentinos Juniors. Uno de ellos, fue el título nacional conseguido en 2010 de la mano de Claudio Borghi, donde Nicolás Peric fue el meta titular del equipo. Esto hizo que los hinchas se ilusionaran con la nueva presencia de un chileno bajo los tres palos.

A los 30 años, Cortés va por una nueva oportunidad en el extranjero. Con el Bicho disputará la Copa Libertadores, donde en la fase 2 se medirán ante Barcelona de Ecuador. Además, el Indio intentará regresar a la selección chilena.