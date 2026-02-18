Es tendencia:
Barcelona vs. Argentinos Jrs: Horario y dónde ver EN VIVO a Cortés y Morales por Copa Libertadores

Conoce todos los detalles del partido que este miércoles enfrenta a Argentinos de Cortés y Morales por la Fase 2 de Copa Libertadores.

Por Franco Abatte

Este miércoles los 'Bichos colorados' debutan en la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil.
Este miércoles continua la acción de la Copa Conmebol Libertadores. En uno de los duelos más atractivos de la jornada habrá presencia de chilenos, nos referimos al encuentro que esta jornada animan Barcelona de Guayaquil frente al Argentinos Juniors de los dos ex Colo Colo, Brayan Cortés e Iván Morales.

Gran encuentro correspondiente a la ida de la Fase 2 y que marca el debut de los ‘bichos colorados’ en el máximo certamen continental de clubes, encuentro que tiene lugar en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Conoce todos los detalles de este importante encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentinos Juniors hoy por Copa Libertadores?

Argentinos Juniors enfrenta a Barcelona este miércoles 18 de febrero desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador.

¿Dónde ver por TV y STREAMING Barcelona vs. Argentinos Juniors?

El partido de ida entre Barcelona y Argentinos Juniors por Copa Libertadores será transmitido por TV en Chile a través de la señal de ESPN 5, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 5
VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
Claro:177 (SD) – 477 (HD)
Entel: 218 (HD)
Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
TU VES: 516 (SD)

Adicionalmente, podrás verlo de manera ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para usuarios suscritos al plan Premium.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Argentinos Juniors por la revancha de Copa Libertadores?

Tras la celebración del partido de ida entre Barcelona y Argentinos Juniors, ambos clubes volverán a verse las caras por el partido de vuelta de la Fase 2, a celebrarse el próximo 25 de febrero a las 21:30 horas de Chile en el Fonte Nova Arena de Salvador de Bahia, Brasil.

