Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Bahía: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

Celestes y el conjunto Tricolor se enfrentan por la Fase 2 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins llega esta semana para enfrentarse en la Fase 2 de Copa Libertadores.
© KEYLA LARREA/PHOTOSPORTO'Higgins llega esta semana para enfrentarse en la Fase 2 de Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será Huachipato para enfrentar al Carabobo. El miércoles será el turno de O’Higgins, que se medirán de locales con el Bahía, con el objetivo de sacar ventaja antes de ir a definir la llave a suelo brasileño.

O’Higgins vs. Bahía: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el conjunto Tricolor, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Publicidad
O’Higgins vs Bahia: La predicción de la IA para la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

ver también

O’Higgins vs Bahia: La predicción de la IA para la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

Programación ida Fase 2 de Copa Libertadores

Esta semana se jugarán en total ocho partidos, te dejamos los días y horarios.

Miércoles 18 de febrero
  • O’Higgins vs. Bahi, desde las 19:00 horas de Chile.
  • Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, desde las 21:30 horas de Chile.
  • Nacional Potosí vs. Botafogo, desde las 21:30 horas de Chile.
Jueves 19 de febrero
  • Juventud de las Piedras vs. Guarani, desde las 19:00 horas de Chile.
  • Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima, desde las 21:30 horas de Chile.
Lee también
La U recibió al rival de O'Higgins en la Copa Libertadores
U de Chile

La U recibió al rival de O'Higgins en la Copa Libertadores

El canal que transmite O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores
Copa Libertadores

El canal que transmite O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver Copa Libertadores
Copa Libertadores

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver Copa Libertadores

La U tiene una salida de última hora en el plantel
U de Chile

La U tiene una salida de última hora en el plantel

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo