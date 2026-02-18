Huachipato no pudo y cayó 1-0 contra Carabobo en Venezuela, por la ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores. Ahora los acereros deben recibir a Palestino el sábado por la Liga de Primera y el martes (24 de febrero) disputar la revancha contra los vinotinto.

Y como el tiempo es escazo, el entrenador Jaime García ya adelanta: es muy posible dar vuelta la llave, pero tendrá que guardar fuerzas y dosificar frente a Palestino.

“Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más, pero con un 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, dijo el DT de Huachipato.

Huachipato avisa que dosificará ante Palestino

Agregó que “vamos a tener que dosificar el sábado. El que entre tiene que estar preparado para cuando se le dé la posibilidad“.

Eso sí, expone que “hay que ser responsables al momento de dosificar a los jugadores. Creo que tengo un plantel con bastantes jóvenes, pero lo he ido tirando con el tiempo. De esto se vive, experiencia”.

“Esta semana tenemos que llegar bien para lo importante, que es el Campeonato Nacional, y después el martes,. Y ojalá tengamos ese segundo aire para doblar el marcador, que va a ser muy difícil, sobre todo por la forma que juega Carabobo”, sentenció García.

Cabe recordar que Huachipato, junto al duelo ante Carabobo registra los triunfos contra Everton (0-3), Universidad de Chile (2-1) y la derrota ante Cobresal (1-0); más la caída contra la Católica por Supercopa (4-2).