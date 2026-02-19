Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache este domingo 22 de febrero, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Obligada a conseguir su primer triunfo, en la U lamentan la probable baja de Octavio Rivero como alternativa en ataque.

El delantero uruguayo ya se perdió el partido contra Huachipato por la segunda fecha, y todo indica que no podrá estar contra El Tomate. Una inflamación de rodilla por una sinovitis vuelve a ser un dolor de cabeza para Rivero, y para la U.

En TNT Sports, el periodista Marcelo Díaz profundizó en la dolencia y lo que se espera para el refuerzo azul que tuvo paso por Colo Colo.

“Hoy hizo trabajo diferenciado, y haciendo las consultas hay cierta incertidumbre por su rodilla izquierda porque se le inflama. Jugó el amistoso contra Universitario y tuvo una inflamación, pero logra llegar frente a Audax Italiano”, dijo el reportero.

Los costos de jugar para Octavio Rivero en la U

Agrega que “después se pierde el duelo contra Huachipato. Juega minutos ante Palestino y de ahí no tuvo una buena semana. Eso complica a Universidad de Chile. Es un tema que hoy tiene preocupado al staff médico de la U”.

“No es que no sepan qué hacer, sino cómo a llevar el tratamiento de Octavio Rivero. Puede venir una intervención quirúrgica o no, tienen que hablarlo con el jugador. Mientras van a hacer un tratamiento que no tenga intervención quirúrgica, pero que pueda llevar estos costos en caso que vaya jugando“, complementó.

Según profundiza el periodista, “es una sinovitis en la rodilla. Un líquido de la rodilla que no lubrica del todo y genera un problema en el cartílago porque produce que el movimiento sea más áspero. Eso le provoca la inflamación”.

“El año pasado en Barcelona de Ecuador, Rivero sufrió una inflamación en la rodilla y se fue a hacer un tratamiento a Uruguay. Estuvo un mes y medio afuera de las canchas. Se perdió seis partidos entonces”, sentenció Marcelo Díaz periodista.

