El fútbol argentino sigue nutriéndose de futbolistas chilenos para la temporada 2026. Ahora es el turno de una de las grandes figuras de la Liga de Primera, perteneciente a Huachipato. Se trata de Maxi Gutiérrez, joven de 21 años que dejará el elenco acerero para convertirse en nuevo fichaje de Independiente de Avellaneda.

La información fue dada a conocer por el periodista argentino y especialista en el mercado de fichajes de Independiente, Matías Martínez, quien reveló a través de su cuenta de X que el jugador nacional tiene un acuerdo de palabra con los Rojos de Avellaneda.

Es más, el comunicador no se quedó ahí y entregó detalles de la negociación entre siderurgicos y el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

Los detalles de la negociación por Maxi Gutiérrez

A través de su tuit, Martínez adelantó que el jugador chileno llegará al Rojo mediante un préstamo por un año y sin cargo. Eso sí, incluirá una obligación de compra por el 50% de los derechos económicos, previo pago de 2 millones de dólares en cuatro cuotas semestrales de 500 mil USD , a partir de enero de 2027.

El propio Martínez agregó que el chileno firmará un contrato por cuatro años, hasta diciembre de 2029.

¿Cuándo viaja a Argentina? De acuerdo con la información del propio periodista trasandino, Gutiérrez viaja este jueves 19 de febrero a Argentina para unirse a las órdenes de Gustavo Quinteros.

Los números de Maxi Gutiérrez en Huachipato

Buenos números registró Maxi Gutiérrez en su etapa como acerero. En total, el seleccionado nacional disputó 84 partidos, anotó 14 goles y entregó 4 asistencias.