Colo Colo se mueve para cerrar el tan anhelado refuerzo ofensivo que ha buscado en los últimos días. En ese contexto, se conoció la caída de Thiago Nuss, extremo argentino del OFI Creta que asomaba como la opción más segura, pero que, tras desavenencias con los griegos, dueños de su pase, terminó por descartarse.

Así, en las últimas horas comenzaron a sonar nuevos nombres como Rubén Lezcano, de Fluminense, o Guido Mainero, de Platense, como alternativas en ofensiva. Sin embargo, ahora apareció otro nombre que ha rondado en Macul y se trata de un viejo conocido del fútbol chileno.

Nos referimos a Luciano Cabral, hoy jugador de Independiente de Avellaneda, quien vuelve a ser opción en Macul tras perder protagonismo en el conjunto de Gustavo Quinteros.

Luciano Cabral vuelve a sonar en Colo Colo

Justamente en el día en que Blanco y Negro celebrará su reunión de directorio para definir este último fichaje, el medio partidario DaleAlbo dio a conocer que el nombre de Luciano Cabral volvió a estar en las oficinas de la gerencia deportiva.

El citado medio señala que, si bien de momento no hay nada concreto con el mediocampista de la selección nacional, lo cierto es que su ficha fue acercada a Macul, sobre todo tras haber perdido espacio en Independiente de Avellaneda.

La llegada de Cabral a Macul, de concretarse, no dejaría de ser una sorpresa, considerando que los albos se han enfocado en encontrar extremos principalmente, mientras que el volante posee más características de “10”, entrando a pelear el puesto con un cuestionado Claudio Aquino.

Los números de Luciano Cabral en su última temporada con Independiente

Hoy, Cabral, de 30 años, ha disputado un total de cuatro partidos con los ‘Rojos de Avellaneda’, en su mayoría como suplente, anotando solamente un gol en lo que va del torneo trasandino.

Sin embargo, en 2025 fue pieza clave en Independiente, disputando un total de 43 partidos, anotando goles en dos oportunidades y entregando cinco asistencias a sus compañeros.

