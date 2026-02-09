Independiente logró un trabajado triunfo por 1-0 frente a Platense, pero la noche dejó una jugada imposible de pasar por alto: el increíble gol que desperdició Luciano Cabral cuando el partido pedía sentencia. El chileno tuvo el segundo en sus pies y no logró definir, manteniendo la tensión hasta el final.

El Rojo encontró la ventaja en el segundo tiempo y desde ahí intentó manejar los tiempos del encuentro. Con la diferencia mínima, cada avance ofensivo tomaba valor de sentencia, especialmente en un duelo cerrado y de pocas ocasiones claras.

En ese contexto apareció Cabral con una oportunidad inmejorable. El mediocampista quedó prácticamente solo frente al arco, con todo a su favor para liquidar la historia, pero la definición no fue precisa y el marcador se mantuvo 1-0.

La acción cambió el clima del cierre, porque Platense siguió con vida y empujó en busca del empate. Lo que pudo ser una noche tranquila terminó transformándose en minutos finales de sufrimiento para el equipo de Avellaneda.

Minutos de los chilenos en cancha

Lautaro Millán fue titular y disputó todo el encuentro, es una de las piezas constantes en el funcionamiento del equipo durante los 90 minutos. Su presencia le dio equilibrio al mediocampo en un partido que exigió concentración hasta el final.

Cabral, en tanto, ingresó a los 80 minutos y casi marca diferencias de inmediato. En una de sus primeras intervenciones tuvo el 2-0, pero no logró concretar y dejó con vida a Platense en el cierre del compromiso.

Pese a esa ocasión perdida, Independiente terminó celebrando tres puntos valiosos que le permiten sumar confianza. Para los chilenos, la jornada dejó minutos importantes y protagonismo, aunque también la sensación de que el partido pudo resolverse mucho antes.