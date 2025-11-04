Felipe Loyola tuvo un fin de semana brillante en el fútbol argentino, donde fue figura del triunfo de Independiente sobre Atlético Tucumán en la fecha 14 del Torneo del Clausura. Pocas horas después, el mediocampista fue llamado por la selección chilena para sus amistosos de noviembre.

Desde hace rato que el ex Huachipato viene siendo un nombre fijo en las nóminas de la Roja. Estará presente en los últimos amistosos del año y es apuntado como uno de los líderes para el próximo proceso, donde Chile buscará entrar de nuevo al Mundial.

A su llamado se sumó el de Lautaro Millán, otro chileno que milita en Independiente y que estuvo recién en el Mundial Sub 20 con la selección. Por esta vez, Luciano Cabral no fue considerado.

Y resulta que los llamados a Loyola y Millán producen un enorme problema en el Rojo. Por su participación en la Roja, los jugadores se perderán el duelo de Independiente contra Rosario Central en la última fecha de la fase regular, donde se jugará su última bala para entrar a los play-offs del torneo trasandino.

Felipe Loyola se pierde lo que podría ser el último partido del año del Rojo | Independiente

La Roja le da un dolor de cabeza a Independiente

En redes sociales, los hinchas de Independiente mostraron su molestia. “¿Para qué los van a mandar? ¿Si ya está afuera del Mundial? Que se quede por lo menos Loyola, así se despide de Independiente de local haciendo un buen partido…”, mencionó uno.

La Roja enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre y a Perú el martes 18 en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. Por otro lado, Independiente chocará contra Rosario Central el domingo 16 en Argentina.