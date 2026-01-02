Es tendencia:
Sufre Colo Colo: el efecto rebote que provoca Felipe Loyola en el mercado de fichajes

La inminente partida del volante a Santos genera incertidumbre directa en el cuadro albo, que puede lamentar una posible baja.

Por Carlos Silva Rojas

Felipe Loyola parte a Brasil.
© Getty ImagesFelipe Loyola parte a Brasil.

El mercado de fichajes no sólo se mueve en Chile, también en el resto de Sudamérica, con jugadores nacionales como protagonistas en los clubes importantes.

Uno de los movimientos más resonantes tienen como protagonista a un seleccionado nacional, puesto que Felipe Loyola tiene todo listo para pasar de Independiente de Avellaneda a Santos.

El equipo de Neymar se echó la mano al bolsillo y pagará 6 millones de dólares por el jugador surgido en Colo Colo, cuyo pase pertenecía por parte iguales al Rojo y Huachipato.

Vicente Pizarro puede ser el reemplazante de Felipe Loyola en Independiente

La salida de Loyola al fútbol brasileño genera la necesidad de Independiente en contratar a un reemplazante, donde el apuntado es el capitán de Colo Colo, Vicente Pizarro.

El zurdo es el elegido por Gustavo Quinteros para el Rojo, debido a que ya lo conoce desde su paso por Macul y piensa que puede encajar en el proyecto que tiene en mente para 2026.

Eso sí, la posible partida de Pizarro al fútbol argentino no será tan sencilla para Independiente, debido a que tiene contrato vigente con Colo Colo y una cláusula de salida en su contrato.

Vicente Pizarro tiene contrato hasta diciembre de 2027 en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Vicente Pizarro tiene contrato hasta diciembre de 2027 en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para que el hijo de Jaime Pizarro salga de Macul el club que se lo lleve tiene que pagar a Blanco y Negro, en una cláusula que va desde los 1.6 a los 3 millones de dólares, dependiendo del estatus de la institución que se acerque a negociar.

Como el dinero no sobra en los clubes argentinos y son tan malos para pagar sus contrataciones, no se ve clara la partida de Vicente Pizarro, sin embargo, es conocida la presión que genera Quinteros en los dirigentes, lo que puede ayudar a que se cierre la partida del Vicho al otro lado de la cordillera.

