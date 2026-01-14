“Las ganas de hacer…”: Fernando Ortiz destaca la actitud de Arturo Vidal tras nuevo puesto en Colo Colo

Colo Colo recibe una positiva noticia en el inicio del 2026. Esto porque dos de sus referentes hacen las paces y se unen para ganarlo todo está temporada. Así al menos lo deslizó Fernando Ortiz que aplaudió la actitud de Arturo Vidal en la pretemporada.

Es que en el último equipo que preparó el “Tano” antes de viajar a la Serie Río de La Plata, probó al Bicampeón de América como central. Puesto que ocupó en el comienzo de su carrera y hasta en la Roja Sub 20.

El tema es que pese al cambio, el King agachó la corona y aceptó las órdenes de Ortiz. Incluso hizo dupla con Joaquín Sosa y le pone tarea a Javier Méndez que llegó recién el lunes. Un gesto ejemplificador luego de que criticara el cometido del DT y hasta su PF apuntó contra el adiestrador por su bajo nivel. Por lo que todo indica que hicieron la paz definitiva.

“Lo más importante es que todos están predispuestos a encontrar el equipo”, confesó Ortiz al ser consultado por cómo reaccionó Vidal al cambio de puesto. “Trabajo todos los día con ellos, la actitud que tienen y las ganas de hacer aún mejor a Colo Colo, hablan por si solos”, enfatizó.

Lo llamativo fue que tras llegar al aeropuerto y atender a la prensa, Vidal y Ortiz se reencontraron y se dieron un amistoso abrazo para ya meterse al embarque y tomar rumbo a Uruguay.

¿Cuál es la formación de Colo Colo?

Colo Colo disputa su primer partido ante Olimpia por la Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El duelo será transmitido por Disney+.

Para dicho encuentro, la formación que planea Fernando Ortiz es con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

El tema es que ante la falta de variantes, el Cacique llega disminuido a esto encuentros internacionales. Pese a ello, ortiz se enfoca en la Liga de Primera que es el principal objetivo de la temporada. “Ya vi el fixture, pero para nosotros el partido más importante es con Limache que es el primero”, sentenció.